Евгения Евсеева
AI

OpenAI запланировала создать соцсеть с биометрической проверкой пользователей, чтобы решить проблему ботов — Forbes

Пока всё в стадии разработки.

Устройство Orb от стартапа World Сэма Альтмана. Источник: Getty Images
  • Задумывалась она как платформа для реальных людей, говорят источники Forbes.
  • Приложение разрабатывает небольшая команда из около десяти человек. В соцсети может заработать биометрическое распознавание личности — OpenAI рассматривала возможность использовать Face ID от Apple или Orb от стартапа World Сэма Альтмана.
  • Такая проверка гарантировала бы, что за каждым аккаунтом в соцсети стоит реальный человек — и помогла бы решить проблему с ботами, пишет издание.
  • О том, что OpenAI работает над собственной соцсетью в стиле X, в апреле 2025 года сообщал The Verge. Как пишет Forbes, внутри платформы можно будет генерировать контент при помощи ИИ — например, тексты и изображения.

#новости #openai

