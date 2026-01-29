Популярное
Ася Карпова
AI

YouTube удалил два «самых популярных» канала с «ИИ-слопом» и ещё несколько ИИ-блогов — The Verge

Компания не прокомментировала ситуацию.

Инфографика из исследования Kapwing с популярными ИИ-каналами
  • С платформы пропали несколько каналов с полностью сгенерированным контентом, пишет издание. У самого популярного блога CuentosFacianantes, посвящённого аниме-сериалу Dragon Ball, было более 5,9 млн подписчиков и более 1,2 млрд просмотров.
  • У религиозного канала Imperio de Jesus — более 5,8 млн подписчиков. Данные взяты из исследования Kapwing от конца ноября 2025-го.
  • 16 других каналов из списка Kapwing либо удалены, либо на них перестали публиковать видео. Когда их заблокировали — неизвестно. YouTube не ответил на запрос The Verge о комментарии.
  • В декабре 2025-го YouTube уже блокировал блоги, которые публиковали сгенерированные трейлеры к фильмам. Тогда с площадки исчезли каналы Screen Culture и KH Studio.
  • 28 декабря исследователи подсчитали, что более 20% видео в рекомендациях новых пользователей YouTube — «ИИ‑слоп».
  • 21 января 2026 года глава YouTube Нил Мохан в письме пользователям сообщил, что компания планирует «сократить распространение низкокачественного ИИ-контента».

#новости

