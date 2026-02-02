Исследователи в области ИИ столкнулись с наплывом «нейрослопа» в статьях и рецензиях — FT

На некоторых научных конференциях начали запрещать использование больших языковых моделей. Конференции, посвящённые искусственному интеллекту, захлестнула волна низкокачественного контента, сгенерированного с помощью ИИ, что подрывает доверие к научным работам, пишет Financial Times.В этом есть определённая ирония. Сфера исследований ИИ переживает хаос из-за повсеместного использования ИИ.Дебора Раджи, исследовательница из университета БерклиПроведённое в 2025 году исследование Стэнфордского университета показало, что 22% статей по компьютерным наукам написали с использованием больших языковых моделей. Кроме того, 21% рецензий на престижной конференции International Conference on Learning Representations в 2025 году был полностью сгенерирован ИИ, отмечает FT.Это привело к тому, что на некоторых научных конференциях начали «в срочном порядке» ограничивать использование больших языковых моделей и предупреждать об отклонении работ, авторы которых не сообщают о «существенном» использовании ИИ.Опрошенные изданием эксперты отметили, что увеличение количества статей, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта, было особенно заметно в 2025 году. Например, организаторы конференции NeurIPS заявили, что количество заявок в 2025-м превысило 21 тысячу по сравнению с примерно 9000 в 2020 году, а один из авторов «написал» более 100 статей, что «существенно превышает обычные показатели».В январе 2026-го OpenAI представила бесплатный инструмент для редактирования научных работ на базе GPT‑5.2 — Prism. Он позволяет верстать научные статьи и журналы — при этом OpenAI подчёркивает, что ответственность за проверку фактов и корректность ссылок остаётся за человеком.#новости