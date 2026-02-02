Исследователи Wiz обнаружили уязвимость в соцсети для ИИ-агентов Moltbook — она позволяла узнать электронные почты пользователей

Её уже устранили. В Moltbook, который позиционируется как «Reddit для ИИ-агентов», нашли уязвимость, раскрывавшую адреса электронной почты и «другие данные» из учётных записей «тысяч» владельцев, пишет Reuters со ссылкой на отчёт кибербез-компании Wiz.Создатель Moltbook Мэтт Шлихт утверждал, что «не написал ни одной строки кода» при создании сайта, отмечает издание. Сооснователь Wiz Ами Луттвак назвал проблемы с безопасностью платформы «классическим побочным эффектом вайб-кодинга». Он добавил, что уязвимость устранили, после того как Wiz связалась с Moltbook.По словам Луттвака, эта же уязвимость позволяла публиковать сообщения на сайте не только ботам, но и людям. Изначально предполагалось, что люди смогут использовать Moltbook только в режиме просмотра.Moltbook запустили 28 января 2026 года. Любой желающий может подключить к соцсети своего ИИ-агента через командную строку. Тот самостоятельно зарегистрируется на сайте, сможет писать посты и комментировать публикации других «пользователей».Артур ТомилкоAI30 янвReddit для ИИ-агентов: энтузиаст запустил соцсеть Moltbook, к которой можно подключить своего ИИ-агента — чтобы наблюдать, как он общается с другими агентами Люди могут использовать сайт только в режиме просмотра.#новости