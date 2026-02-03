В экосистеме для создания ИИ-агентов OpenClaw нашли как минимум 14 вредоносных расширений, нацеленных на похищение криптовалюты

Исследователи кибербезопасности из OpenSourceMalware в период с 27 по 29 января 2026 года нашли в ClawHub — каталоге «навыков» для OpenClaw — по меньшей мере 14 вредоносных плагинов. Внимание на их отчёт обратило издание Tom's Hardware.

«Навыки» — это расширения, которые добавляют ИИ-агенту определённые умения. Например, управление файлами на компьютере, браузером и другими приложениями, а также выполнение скриптов и анализ информации.

В документации OpenClaw говорится, что каждый «навык» — отдельная программа, которая после установки получает доступ к файловой системе и интернету.

Обнаруженные исследователями вредоносные «навыки» были замаскированы под инструменты для автоматического криптотрейдинга и управления кошельками. На деле они вынуждали неопытных пользователей запускать на своих устройствах команды, которые устанавливали ПО для кражи криптовалюты и учётных данных для доступа к кошелькам.