Они замаскированы под инструменты для автоматизации трейдинга. Источник: AraИсследователи кибербезопасности из OpenSourceMalware в период с 27 по 29 января 2026 года нашли в ClawHub — каталоге «навыков» для OpenClaw — по меньшей мере 14 вредоносных плагинов. Внимание на их отчёт обратило издание Tom's Hardware.«Навыки» — это расширения, которые добавляют ИИ-агенту определённые умения. Например, управление файлами на компьютере, браузером и другими приложениями, а также выполнение скриптов и анализ информации.В документации OpenClaw говорится, что каждый «навык» — отдельная программа, которая после установки получает доступ к файловой системе и интернету. Обнаруженные исследователями вредоносные «навыки» были замаскированы под инструменты для автоматического криптотрейдинга и управления кошельками. На деле они вынуждали неопытных пользователей запускать на своих устройствах команды, которые устанавливали ПО для кражи криптовалюты и учётных данных для доступа к кошелькам. Один из вредоносных «навыков» попал на главную страницу ClawHub и получил тысячи загрузок. После этого часть расширений удалили, но некоторые из них по-прежнему доступны в официальном GitHub‑репозитории. В январе 2026 года в X завирусился проект Clawdbot. С его помощью пользователи смогли запускать ИИ-агентов на собственных компьютерах, в том числе с использованием моделей от OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Qwen и Google.Через несколько дней после «вежливой просьбы» Anthropic (разработчик чат-бота Claude, название которого созвучно с Clawd) проект переименовался в Moltbot. А ещё через несколько дней — в OpenClaw.На фоне его популярности один из энтузиастов запустил соцсеть Moltbook, к которой можно подключить своего ИИ-агента — чтобы наблюдать, как он общается с другими агентами.На 3 февраля 2025 года к Moltbook подключили больше 1,5 млн агентов. При этом у сайта тоже есть проблемы с безопасностью: специалисты по кибербезопасности из компании Wiz смогли получить доступ к 1,5 млн API-ключей и учётных данных агентов. Потенциальному злоумышленнику это позволило бы перехватить управление чужими ботами. Проблему уже устранили.#новости #openclaw