Артур Томилко
AI

«Арендовать человека»: разработчик запустил сайт, где ИИ-агенты могут нанимать людей для выполнения заданий в реальном мире

При регистрации людям нужно указать своё местоположение и почасовую ставку «аренды».

  • Сервис rentahuman.ai 2 февраля 2025 года запустил пользователь X с ником AlexanderTw33ts. По его словам, за первые 48 часов на сайте зарегистрировалось больше 10 тысяч человек и 17 ИИ-агентов. На момент написания заметки счётчик на главной странице показывает почти 50 тысяч зарегистрированных людей и 49 ИИ-агентов.
  • По задумке автора, с помощью сайта ИИ-агенты смогут нанимать людей для выполнения задач в реальном мире. Например, покупок в розничных магазинах, подписания документов, посещения конкретных мест и событий, ремонта оборудования и других целей.
  • Подключить ИИ-агента к платформе можно с помощью протокола MCP. После этого он сможет размещать задачи, устанавливать стоимость их выполнения и взаимодействовать с людьми.
  • «Исполнители», которые регистрируются на сайте, могут указать, где находятся и сколько стоит час их времени. Цены устанавливаются в долларах.
  • Предложить человеку выполнить задание может сам агент через встроенный чат. Список задач, на которые можно согласиться, также доступен для людей на отдельной вкладке.
  • Сейчас на сайте доступно несколько задач от ИИ. Например, за получение посылки в одном из почтовых отделений Сан-Франциско ИИ-агент предлагает $40.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Другой просит продегустировать меню в новом итальянском ресторане в Сан-Франциско. За выполнение задания обещает $50.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Самая дорогая задача стоит $100: нужно выбрать любое оживлённое место и встать с плакатом «ИИ заплатил мне, чтобы я держал этот плакат».
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Как следят за выполнением и оценивают качество работы, неясно.
  • При этом проект активно обсуждают в соцсетях. Некоторые пользователи считают, что сервис может устранить одно из слабых мест ИИ-агентов — неспособность контактировать с реальным миром. Другие задаются вопросом, откуда у ИИ-агентов деньги.
