При регистрации людям нужно указать своё местоположение и почасовую ставку «аренды». Сервис rentahuman.ai 2 февраля 2025 года запустил пользователь X с ником AlexanderTw33ts. По его словам, за первые 48 часов на сайте зарегистрировалось больше 10 тысяч человек и 17 ИИ-агентов. На момент написания заметки счётчик на главной странице показывает почти 50 тысяч зарегистрированных людей и 49 ИИ-агентов.По задумке автора, с помощью сайта ИИ-агенты смогут нанимать людей для выполнения задач в реальном мире. Например, покупок в розничных магазинах, подписания документов, посещения конкретных мест и событий, ремонта оборудования и других целей.Подключить ИИ-агента к платформе можно с помощью протокола MCP. После этого он сможет размещать задачи, устанавливать стоимость их выполнения и взаимодействовать с людьми.«Исполнители», которые регистрируются на сайте, могут указать, где находятся и сколько стоит час их времени. Цены устанавливаются в долларах.Предложить человеку выполнить задание может сам агент через встроенный чат. Список задач, на которые можно согласиться, также доступен для людей на отдельной вкладке.Сейчас на сайте доступно несколько задач от ИИ. Например, за получение посылки в одном из почтовых отделений Сан-Франциско ИИ-агент предлагает $40.Скриншот vc.ruДругой просит продегустировать меню в новом итальянском ресторане в Сан-Франциско. За выполнение задания обещает $50.Скриншот vc.ruСамая дорогая задача стоит $100: нужно выбрать любое оживлённое место и встать с плакатом «ИИ заплатил мне, чтобы я держал этот плакат».Скриншот vc.ruКак следят за выполнением и оценивают качество работы, неясно.При этом проект активно обсуждают в соцсетях. Некоторые пользователи считают, что сервис может устранить одно из слабых мест ИИ-агентов — неспособность контактировать с реальным миром. Другие задаются вопросом, откуда у ИИ-агентов деньги.