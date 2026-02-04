Популярное
Таня Боброва
AI

Kling AI представила Kling 3.0 для генерации видео

Ранний доступ — для подписчиков Ultra.

Источник: Kling AI
  • Разработчики обновили модель Video 2.6 до Video 3.0, а мультимодальную O1 до Video 3.0 Omni.
  • В Video 3.0 есть поддержка функции multi-shot — «ИИ-режиссёра» для генерации сцен с большим количеством кадров, автоматической корректировкой ракурсов камеры и композиции. Telegram-канал «Метаверсище и ИИще» пишет, что доступно до шести склеек в одном видео.
  • Пользователи смогут генерировать видео длительностью от 3 до 15 секунд — можно выбрать любую продолжительность. Есть поддержка китайского, английского, японского, корейского и ипанского языка, а также диалектов и акцентов. Как заметил Ai molodca, русский язык тоже поддерживается, но не идеально.
  • Для генерации можно добавлять несколько изображений-референсов с помощью Elements. По словам компании, текст в кадре генерируется чётче.
  • В Video 3.0 Omni пользователи смогут настраивать продолжительность каждого кадра, выбирать перспективу и движения камеры. При добавлении референсов через Elements можно загрузить аудио с речью длительностью от 3 секунд, чтобы «извлечь» голос.
  • Также можно загрузить или записать видео с персонажем продолжительностью от 3 до 8 секунд — модель «извлечёт» его основные черты и голос, сохранив внешность, говорит компания.

#новости #klingai

