Данила Бычков
AI

Президент OpenAI Грег Брокман: к 31 марта 2026 года инженеры компании должны начать использовать ИИ-агентов для написания кода

По его словам, в работе подобных инструментов произошёл «скачкообразный рост».

Источник: Bloomberg
  • Брокман опубликовал пост в X, в в котором рассказал о планах по переводу всех команд в OpenAI на «агентное» программирование к 31 марта 2026 года. Он отметил, что разработка ПО «переживает ренессанс» благодаря развитию агентов и появлению инструментов вроде Codex.
  • Для выполнения любой технической задачи сотрудники компании должны первым делом обращаться к агентам, а не использовать редактор кода или терминал, подчеркнул Брокман.
  • Он также призвал сотрудников OpenAI назначить в каждой команде «капитана по агентам», который будет отвечать за их внедрение в рабочие процессы. Кроме того, компания проведёт для всех сотрудников хакатон по Codex.
  • При этом люди обязаны следить за качеством сгенерированного кода — в каждой команде должен быть человек, который будет нести за это ответственность.
  • 5 февраля 2026 года OpenAI выпустила модель для «агентного» программирования GPT-5.3-Codex. Она «помогала разрабатывать сама себя», утверждает компания. Обновлённая модель

    позволяет Codex не только писать код и проверять его, но и выполнять «практически любые задачи»,

    которые обычно делают разработчики.

#новости #openai #codex

