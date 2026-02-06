Президент OpenAI Грег Брокман: к 31 марта 2026 года инженеры компании должны начать использовать ИИ-агентов для написания кода

По его словам, в работе подобных инструментов произошёл «скачкообразный рост». Источник: BloombergБрокман опубликовал пост в X, в в котором рассказал о планах по переводу всех команд в OpenAI на «агентное» программирование к 31 марта 2026 года. Он отметил, что разработка ПО «переживает ренессанс» благодаря развитию агентов и появлению инструментов вроде Codex.Для выполнения любой технической задачи сотрудники компании должны первым делом обращаться к агентам, а не использовать редактор кода или терминал, подчеркнул Брокман.Он также призвал сотрудников OpenAI назначить в каждой команде «капитана по агентам», который будет отвечать за их внедрение в рабочие процессы. Кроме того, компания проведёт для всех сотрудников хакатон по Codex.При этом люди обязаны следить за качеством сгенерированного кода — в каждой команде должен быть человек, который будет нести за это ответственность.5 февраля 2026 года OpenAI выпустила модель для «агентного» программирования GPT-5.3-Codex. Она «помогала разрабатывать сама себя», утверждает компания. Обновлённая модель позволяет Codex не только писать код и проверять его, но и выполнять «практически любые задачи»,которые обычно делают разработчики. #новости #openai #codex