«Сбер» запланировал вложить не меньше 500 млрд рублей в создание третьего суперкомпьютера — «Ведомости»

Он понадобится как инфраструктура для ИИ-моделей, полагают эксперты. Об этом издание пишет со ссылкой на источники. Как говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты, суперкомпьютеры нужны для обучения и использования ИИ, а также моделирования сложных атмосферных и океанических процессов и исследований в области физики, химии и другого.Вероятно, новый суперкомпьютер нужен именно для ИИ: старые вычислительные мощности проектировались под CPU-нагрузки и не рассчитаны на современные задачи, отмечает издание.Свой первый суперкомпьютер — «Кристофари» — «Сбер» представил в 2019 году. Платформа предназначена для быстрого обучения ИИ-моделей с помощью больших объёмов данных. Его производительность — 6,7 петафлопса. Банк назвал суперкомпьютер в честь Николая Кристофари — первого клиента, открывшего сберегательную книжку.Второй — «Кристофари Neo» — в 2021-м. Производительность достигает 11,95 петафлопса.Суперкомпьютеры есть и у других компаний. У «Яндекса» их три: «Ляпунов», «Червоненкис» и «Галушкин». У МГУ — «Ломоносов-2», у НИУ ВШЭ — cHARISMa.#новости #сбер