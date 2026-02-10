Популярное
Евгения Евсеева
AI

«Сбер» запланировал вложить не меньше 500 млрд рублей в создание третьего суперкомпьютера — «Ведомости»

Он понадобится как инфраструктура для ИИ-моделей, полагают эксперты.

  • Об этом издание пишет со ссылкой на источники. Как говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты, суперкомпьютеры нужны для обучения и использования ИИ, а также моделирования сложных атмосферных и океанических процессов и исследований в области физики, химии и другого.
  • Вероятно, новый суперкомпьютер нужен именно для ИИ: старые вычислительные мощности проектировались под CPU-нагрузки и не рассчитаны на современные задачи, отмечает издание.
  • Свой первый суперкомпьютер — «Кристофари» — «Сбер» представил в 2019 году. Платформа предназначена для быстрого обучения ИИ-моделей с помощью больших объёмов данных. Его производительность — 6,7 петафлопса. Банк назвал суперкомпьютер в честь Николая Кристофари — первого клиента, открывшего сберегательную книжку.
  • Второй — «Кристофари Neo» — в 2021-м. Производительность достигает 11,95 петафлопса.
  • Суперкомпьютеры есть и у других компаний. У «Яндекса» их три: «Ляпунов», «Червоненкис» и «Галушкин». У МГУ — «Ломоносов-2», у НИУ ВШЭ — cHARISMa.

#новости #сбер

