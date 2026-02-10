OpenAI передвинула выпуск первого ИИ-устройства на 2027 год

И не будет использовать бренд Io в названии.Сэм Альтман и Джони Айв. Источник фото: TudoCelularПервое «умное» устройство OpenAI и бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва «дойдёт до покупателей» не раньше конца февраля 2027 года», пишет Wired со ссылкой на судебные документы по делу о нарушении товарного знака.Что это будет за продукт — компания не говорила. Источники The Information и FT рассказывали, что речь может идти о колонке, а инсайдер из X под ником Smart Pikachu — что это якобы наушники.На какой стадии находится разработка устройства — неизвестно. В документах сказано, что упаковку и «промоматериалы» OpenAI ещё не придумала.Io — название стартапа Джони Айва, который OpenAI выкупила в 2025 году за $6,5 млрд. Судебное разбирательство с ними ведёт iyO — стартап выходцев из лаборатории Google X, который тоже работает над ИИ-устройствами, в том числе наушниками.Иск от iyO о нарушении прав на товарный знак рассмотрят весной 2026-го. Пока суд временно запретил Айву и OpenAI использовать Io в названиях: iyO и Io созвучны, а компании при этом работают на одном рынке.Из судебных документов, которые изучило Wired, следует, что OpenAI «пересмотрела подход» и не будет использовать Io в «названии, рекламе, маркетинге и продажах ИИ-продуктов». Но отзовёт ли iyO иск, неясно. Стартап утверждает, что встречался с руководством Io и OpenAI и давал возможность протестировать свои аудиотехнологии до анонса сделки.Полина ЛааксоМаркетингвчераВ соцсети выложили якобы рекламу будущих «умных» наушников OpenAI — компания назвала её «фейком» Но пользователи допускают, что это партизанский маркетинг.#новости