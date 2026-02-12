Nebius Аркадия Воложа отчиталась о росте квартальной выручки на 547% год к году, но всё равно не оправдала ожидания аналитиков

Акции компании падают примерно на 2%.Компания отчиталась за четвёртый квартал и весь 2025 год. За октябрь-декабрь выручка выросла на 547% год к году и составила $227,7 млн, за год — на 479%, до $529,8 млн. Аналитики ожидали квартальную выручку в размере $246,1 млн, пишет Reuters.Скорректированный чистый убыток — $173 млн по итогам квартала против $69 млн годом ранее и $446,7 млн по итогам года против $238,5 в 2024-м.На фоне публикации отчётности акции Nebius Group на Nasdaq к 19:43 мск падают на 1,8% и торгуются по $86,9 за штуку. В 2025 году бумаги компании подорожали более чем на 200%, уточняет агентство.Издание добавляет, что компания сообщила о резком увеличении квартальных капитальных затрат из-за покупки ИИ-чипов и роста инвестиций в дата-центры. Nebius планирует открыть ещё девять площадок в США, Франции, Израиле и Великобритании.Nebius Group — это Yandex N.V., переименованная после закрытия сделки по продаже российского «Яндекса». Её возглавляет сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. Компания занимается созданием инфраструктуры для ИИ и развивает Avride (беспилотники) и TripleTen (образовательные сервисы). У неё также есть доли в Toloka (разметка данных) и ClickHouse (разработчик системы управления базами данных).В парке Avride 80 автомобилей, говорится в отчётности. Компания планирует «существенно увеличить его в 2026 году». В декабре 2025 года она вместе с Uber запустила роботакси в американском Далласе. В марте того же года — заключила партнёрство с Hyundai для разработки беспилотных автомобилей.Михаил ДудченкоAI30.11.2025Полный стек для вычислений, европейский офис и готовность строить под заказ: как Nebius Воложа закрепляется на рынке ИИ-инфраструктуры По итогам 2026 года компания рассчитывает выручить до $7-9 млрд, хотя за три квартала 2025 года получила всего $302,1 млн.#новости #nebius