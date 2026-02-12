«Мир в опасности»: несколько исследователей из Anthropic, OpenAI и xAI почти одновременно покинули компании, осудив их политику в отношении ИИ

Соучредитель xAI назвал 2026 год самым напряжённым для будущего человечества как вида.Источник: Getty ImagesОдин из них — глава команды исследователей в сфере безопасности ИИ-стартапа Anthropic Мринанк Шарма, обратило внимание Axios. Он рассказал в X, что уходит из компании, и прикрепил письмо коллегам.Шарма занимался исследованием того, почему ИИ-модели подстраиваются под пользователей и «как ИИ-помощники могут сделать нас менее человечными», и изучал риски применения чат-ботов в биотерроризме.«Мир в опасности. И дело не только в искусственном интеллекте или биологическом оружии, но и в целой череде взаимосвязанных кризисов, которые разворачиваются прямо сейчас», — говорится в письме Шарма. Он подчеркнул, что в Anthropic «постоянно приходилось жертвовать» своими ценностями.В январе 2026 года Anthropic выпустила инструмент Cowork и заявила, что весь его код написал сам Claude за 10 дней.9 февраля два соучредителя xAI Джимми Ба и Тони Ву объявили, что покидают компанию. Ба заявил, что «2026 год будет безумным и, вероятно, самым напряжённым (и наиболее значимым) для будущего нашего вида». Это случилось после слияния SpaceX и xAI. По данным источников Bloomberg, в результате сделки оценка компании составит $1,25 трлн.11 февраля 2026 года исследователь OpenAI Хиеу Фам написал в X, что «наконец-то почувствовал экзистенциальную угрозу, которую представляет искусственный интеллект».На той же неделе исследовательница Зои Хитциг ушла из OpenAI. В статье для New York Times, опубликованной 11 февраля 2026 года, она писала о «серьёзных сомнениях» по поводу решения компании запустить в ChatGPT рекламу. По её словам, у стартапа есть мощные ресурсы для манипуляции пользователями с помощью огромного архива личных данных, включая здоровье, личные отношения, страхи и убеждения.#новости