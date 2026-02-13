Популярное
Евгения Евсеева
AI

OpenAI обвинила DeepSeek в незаконном использовании её технологий для обучения ИИ-моделей

Якобы DeepSeek пользуется дистилляцией.

  • По словам OpenAI, DeepSeek использует «изощрённые и нечестные» способы, чтобы обучать своего чат-бота R1, пишет Bloomberg со ссылкой на письмо компании в Специальный комитет Палаты представителей по Китаю.
  • Согласно документу, DeepSeek пользуется дистилляцией — методом, когда одну большую модель используют для обучения другой, более компактной.
  • OpenAI утверждает, что обнаружила «новые, завуалированные методы», предназначенные для обхода защиты от «неправомерного использования» результатов работы её моделей. Усилия компании по блокировке дистилляции к устранению проблемы не привели.
  • Microsoft и OpenAI высказывали предположения, что DeepSeek использует дистилляцию, ещё в январе 2025 года, при выпуске компанией своей «думающей» модели.
  • Как отмечает Bloomberg, DeepSeek, как и многие другие китайские ИИ-разработчики, не берёт плату за использование своего чат-бота — что «представляет угрозу» для американских компаний, зарабатывающих на этом.
Евгения Евсеева
AI
Основатель DeepSeek: что известно о Лян Вэньфэне — главе ИИ-компании, которая взволновала рынки

Он скупал видеокарты и обучал ИИ ещё до «бума нейросетей».

Лян Вэньфэн — справа

#новости #openai #deepseek

