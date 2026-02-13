OpenAI обвинила DeepSeek в незаконном использовании её технологий для обучения ИИ-моделей

Якобы DeepSeek пользуется дистилляцией.По словам OpenAI, DeepSeek использует «изощрённые и нечестные» способы, чтобы обучать своего чат-бота R1, пишет Bloomberg со ссылкой на письмо компании в Специальный комитет Палаты представителей по Китаю.Согласно документу, DeepSeek пользуется дистилляцией — методом, когда одну большую модель используют для обучения другой, более компактной.OpenAI утверждает, что обнаружила «новые, завуалированные методы», предназначенные для обхода защиты от «неправомерного использования» результатов работы её моделей. Усилия компании по блокировке дистилляции к устранению проблемы не привели.Microsoft и OpenAI высказывали предположения, что DeepSeek использует дистилляцию, ещё в январе 2025 года, при выпуске компанией своей «думающей» модели.Как отмечает Bloomberg, DeepSeek, как и многие другие китайские ИИ-разработчики, не берёт плату за использование своего чат-бота — что «представляет угрозу» для американских компаний, зарабатывающих на этом.Евгения ЕвсееваAI29.01.2025Основатель DeepSeek: что известно о Лян Вэньфэне — главе ИИ-компании, которая взволновала рынки Он скупал видеокарты и обучал ИИ ещё до «бума нейросетей».#новости #openai #deepseek