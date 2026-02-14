Figure разработала технологию, которая «приблизит» возможности рук её роботов к человеческим

Пока компания показала только короткий тизер.Скриншот из видео FigureГендиректор производителя гуманоидных роботов Figure Бретт Эдкок рассказал, что компания работает над рукой седьмого поколения машин, чтобы «приблизить её к человеческой». В октябре 2025 года представили третье поколение роботов Figure 03.Ролик, на котором робот показывает возможности рук. Источник: FigureКак пишет Humanoids Daily, робот научился разводить пальцы, а значит, сможет брать и переносить крупные предметы. Подвижность большого пальца позволит более надёжно держать объекты.В ладонях и пальцах также могут быть камеры и тактильные датчики, которые Figure использует, чтобы их ИИ-модель Helix 02 ориентировалась в пространстве. Когда выпустят роботов с обновлёнными руками — не уточняют.Осенью 2025 года Tesla приостановила производство Optimus на неопределённый срок, потому что инженеры не могли добиться достаточной «ловкости» рук роботов-гуманоидов, как сообщали источники The Information.Полина ЛааксоAI03.11.2025Крысы под микроскопом: как работники Tesla по сотне раз протирают столы, раздвигают шторы и «тверкают», чтобы Optimus двигался как человек Рассказали изданию Business Insider несколько действующих и бывших сотрудников.#новости