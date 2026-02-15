Американский радиоведущий подал в суд на Google за использование его голоса в ИИ-подкастах NotebookLM

Компания обвинения отрицает.Дэвид Грин. Источник: The Washington Post Американский радиоведущий и бывший журналист National Public Radio (NPR) Дэвид Грин подал иск в федеральный суд против Google. Он обвиняет компанию в использовании записей его голоса для обучения нейросети, которая синтезирует подкасты в ИИ-сервисе NotebookLM.Сам Грин до этого не пользовался приложением — бывший коллега рассказал ему о схожести голосов и спросил, сотрудничает ли он с Google. Как говорится в иске, неназванная компания использовала свою программу для сравнения записей Грина и ИИ-ведущего. Вероятность обучения NotebookLM на голосе журналиста, по оценкам экспертов, 53-60%.Google отвергла обвинения, заявив, что для создания голоса в NotebookLM они наняли профессионального актёра.Дэвид Грин вёл подкаст «Left, Right & Center» и программу «Morning Edition» с 2012 по 2020 год. По данным радиостанции NPR, его голос услышали около 13 млн человек.#новости