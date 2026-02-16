OpenAI наняла создателя OpenClaw Питера Штайнбергера — он возглавит разработку «следующего поколения ИИ-агентов»

OpenClaw перейдёт под управление специально созданного фонда и останется проектом с открытым исходным кодом.Фото из блога Питера ШтайнбергераО том, что Штайнбергер присоединится к команде OpenAI, сообщил глава компании Сэм Альтман. В своём посте в X он описал разработчика как «гения со множеством потрясающих идей о будущем очень умных агентов, взаимодействующих друг с другом для выполнения очень полезных задач».В OpenAI Штайнбергер возглавит разработку «следующего поколения ИИ-агентов». По словам Альтмана, в компании ожидают, что новое направление «быстро станет основой для всех продуктов».Штайнбергер в своём блоге подтвердил переход в OpenAI. Он признался, что успех OpenClaw и внимание, которое привлёк проект, стали для него неожиданностью. Но строить собственный «огромный бизнес» он не хочет, а видит себя «созидателем».Цель Штайнберга в OpenAI — сделать ИИ-агентов настолько простыми, «чтобы ими могла пользоваться даже мама». Для этого потребуются «масштабные изменения», а также доступ к передовым моделям и гораздо больше внимания вопросам безопасности, отметил он.OpenClaw перейдёт под управление специально созданного фонда и останется открытым и независимым, заявил разработчик. Ася КарповаAIвчераНа фоне популярности ИИ-агента OpenClaw соцсеть X объявила о борьбе с автоматизациями Аккаунт заблокируют, если «человек не нажимает на экран».В январе 2026 года в X завирусился проект Clawdbot с открытым исходным кодом. С его помощью пользователи смогли запускать автономных ИИ-агентов на базе моделей от OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Qwen и Google и общаться с ними через мессенджеры. Через несколько дней после «вежливой просьбы» Anthropic проект переименовался в Moltbot, а затем — в OpenClaw.На фоне популярности один из энтузиастов запустил соцсеть Moltbook, к которой можно подключить своего ИИ-агента — чтобы наблюдать, как он общается с другими агентами.#новости #openclaw #openai