Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
AI
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Крипто
Инвестиции
Телеграм
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
AI

Sony разработала инструмент, который может определять оригинальную музыку, использованную в треках, сгенерированных ИИ

Она должна помочь правообладателям получать свою долю доходов.

  • Технологию разработало подразделение Sony AI — она идентифицирует исходную музыку, использованную в композициях, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта, пишет Nikkei.
  • Инструмент анализирует, какие треки были использованы при обучении модели и генерации музыки и может «количественно оценить» вклад каждого оригинального произведения, отмечает издание.
  • Это должно помочь создать систему распределения доходов, полученных от сгенерированной музыки. По задумке, они должны делиться между правообладателями в зависимости от их вклада. В Sony не уточнили, когда инструмент станет доступен.
  • В январе 2026 года французский стриминг Deezer начал предлагать свой инструмент для распознавания сгенерированных треков другим сервисам. Компания хочет повысить прозрачность в музыкальной индустрии и сократить количество «мошенничества с использованием ИИ-музыки».
Ася Карпова
AI
Хиты по кнопке: нейромузыка всё чаще залетает в чарты — что говорят стриминги, продюсеры, авторы и закон

Пообщались с участниками рынка и рассказали про зарубежный опыт.

Скриншот из клипа «Границы», который Дима Билан выпустил совместно с автором ИИ-песни «Расскажи, Снегурочка» Sasha Komovich

#новости #sony

2
1
1
28 комментариев