Sony разработала инструмент, который может определять оригинальную музыку, использованную в треках, сгенерированных ИИ

Она должна помочь правообладателям получать свою долю доходов. Технологию разработало подразделение Sony AI — она идентифицирует исходную музыку, использованную в композициях, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта, пишет Nikkei.Инструмент анализирует, какие треки были использованы при обучении модели и генерации музыки и может «количественно оценить» вклад каждого оригинального произведения, отмечает издание.Это должно помочь создать систему распределения доходов, полученных от сгенерированной музыки. По задумке, они должны делиться между правообладателями в зависимости от их вклада. В Sony не уточнили, когда инструмент станет доступен.В январе 2026 года французский стриминг Deezer начал предлагать свой инструмент для распознавания сгенерированных треков другим сервисам. Компания хочет повысить прозрачность в музыкальной индустрии и сократить количество «мошенничества с использованием ИИ-музыки».