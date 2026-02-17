Micron вложил $200 млрд в расширение производства чипов в США, чтобы удовлетворить спрос со стороны разработчиков ИИ

Дефицит оперативной памяти вызвал «золотую лихорадку» среди производителей. Источник: Micron TechnologiesКомпания потратит $50 млрд на строительство двух новых заводов в Айдахо, где находится штаб-квартира Micron, пишет The Wall Street Journal. Производство чипов там начнётся не раньше 2028 года.Ещё около $100 млрд Micron потратит на строительство заводов в Нью-Йорке — это крупнейшая частная инвестиция в истории штата, подчёркивает WSJ. Компания «спешно» наращивает производственные мощности на фоне «самого серьёзного» дефицита поставок оперативной памяти более чем за 40 лет, а суммарные инвестиции Micron составят около $200 млрд.Разработчикам ИИ требуется всё больше быстрых чипов для обучения больших языковых моделей и инференса — процесса ответа на запросы пользователей. Благодаря высокому спросу на полупроводники акции Micron с апреля 2025 года выросли более чем в шесть раз, отмечает издание.По словам финансового директора компании Марка Мёрфи, сейчас компания может удовлетворить лишь «от половины до двух третей» спроса от ключевых заказчиков.В декабре 2025 года Micron принял решение отказаться от потребительского бренда Crucial и сосредоточиться на выпуске чипов для дата-центров.Данила БычковТехникавчераBloomberg: дефицит оперативной памяти в 2026 году станет ещё сильнее из-за «астрономических» трат крупных ИТ-компаний на «гонку» в сфере ИИ Ситуация не изменится «как минимум» до конца 2026-го, считают некоторые опрошенные изданием эксперты.#новости #micron