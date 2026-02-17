Популярное
Данила Бычков
AI

Micron вложил $200 млрд в расширение производства чипов в США, чтобы удовлетворить спрос со стороны разработчиков ИИ

Дефицит оперативной памяти вызвал «золотую лихорадку» среди производителей.

Источник: Micron Technologies
  • Компания потратит $50 млрд на строительство двух новых заводов в Айдахо, где находится штаб-квартира Micron, пишет The Wall Street Journal. Производство чипов там начнётся не раньше 2028 года.
  • Ещё около $100 млрд Micron потратит на строительство заводов в Нью-Йорке — это крупнейшая частная инвестиция в истории штата, подчёркивает WSJ. Компания «спешно» наращивает производственные мощности на фоне «самого серьёзного» дефицита поставок оперативной памяти более чем за 40 лет, а суммарные инвестиции Micron составят около $200 млрд.
  • Разработчикам ИИ требуется всё больше быстрых чипов для обучения больших языковых моделей и инференса — процесса ответа на запросы пользователей. Благодаря высокому спросу на полупроводники акции Micron с апреля 2025 года выросли более чем в шесть раз, отмечает издание.
  • По словам финансового директора компании Марка Мёрфи, сейчас компания может удовлетворить лишь «от половины до двух третей» спроса от ключевых заказчиков.
  • В декабре 2025 года Micron принял решение отказаться от потребительского бренда Crucial и сосредоточиться на выпуске чипов для дата-центров.
Данила Бычков
Техника
Bloomberg: дефицит оперативной памяти в 2026 году станет ещё сильнее из-за «астрономических» трат крупных ИТ-компаний на «гонку» в сфере ИИ

Ситуация не изменится «как минимум» до конца 2026-го, считают некоторые опрошенные изданием эксперты.

Источник: Bloomberg

