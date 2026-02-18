Популярное
Ася Карпова
AI

xAI запустила бета-версию Grok 4.20 — ответ на вопрос ищут четыре ИИ-агента

Модель доступна бесплатно в чат-боте.

Скринкаст vc.ru
  • В чат-бота Grok добавили бета-версию модели Grok 4.20, рассказал глава xAI Илон Маск в X. Один запрос обрабатывают четыре «эксперта»: ИИ-агенты Lucas, Benjamin, Harper и «лидер» Grok, который собирает их исследования в итоговый ответ. На боковой панели можно посмотреть, какие действия выполнил каждый и какие ссылки нашёл.
  • Пока модель находится в режиме тестирования и доступна бесплатно. В отличие от предыдущих версий, 4.20 «быстро учится», поэтому каждую неделю компания будет выпускать обновления с примечаниями, добавил Маск.
Пользователь попросил Grok 4.20 создать программу для сборки кубика Рубика. По его словам, ИИ-агенты справились с первого раза без ошибок. Источник: Gadgetify
  • Предприниматель обещал выпустить Grok 4.20 осенью 2025-го, но релиз перенесли. В декабре того же года её раннюю версию под кодовым названием Mystery Model включили в эксперимент Alpha Arena.
  • Нейросетям выдали по $10 тысяч и попросили торговать токенизированными акциями Tesla, Nvidia, Google, Amazon и других компаний. По итогам за две недели только портфель Grok 4.20 показал прирост на 12,11%. Модели от OpenAI, Google, xAI, DeepSeek и других ушли в минус.

#новости

1
9 комментариев