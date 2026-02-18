Популярное
Артур Томилко
AI

Perplexity отказалась от рекламы в ответах ИИ, чтобы «не подрывать доверие пользователей»

Компания тестировала формат с 2024 года.

Фото Bloomberg 
Фото Bloomberg 
  • Руководители Perplexity на круглом столе с журналистами рассказали, что компания начала отказываться от рекламы в конце 2025 года и не планирует новых сделок с рекламодателями, пишут FT и Business Insider.
  • Основная причина — опасения, что спонсируемые ссылки подорвут доверие пользователей. В Perplexity полагают, что при наличии рекламы пользователи неизбежно начнут сомневаться в объективности ответов.

Пользователь должен верить в правдивость ответов, чтобы продолжать использовать продукт и быть готовым за него платить.

Один из менеджеров Perplexity
  • Компания начала тестировать рекламу в 2024 году. По словам Perplexity, спонсируемые ссылки помечались и не влияли на качество ответов ИИ.
  • Вместо рекламы компания планирует сделать ставку на привлечение и удержание платных пользователей. Сейчас основной источник выручки Perplexity — тарифы за $20 и $200 в месяц. На октябрь 2025 года годовая регулярная выручка составляла около $200 млн, писало издание Source.
  • Отказ от рекламы выделяет Perplexity на фоне некоторых других участников рынка, отмечает FT. Например, OpenAI начала тестировать рекламу в бесплатной версии ChatGPT, а Google — в поисковых ИИ-сводках.
  • В свою очередь Anthropic пообещала не добавлять в Claude рекламу, чтобы не подстраивать ответы под интересы рекламодателей. Она также выпустила серию роликов, в которых высмеяла рекламу в ChatGPT.

#новости #perplexity

