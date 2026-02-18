Google добавила бесплатный генератор музыки в чат-бота Gemini

Пока максимальная длина фрагмента — 30 секунд. Источник: GoogleКомпания добавила в Gemini раздел для создания музыки на базе собственной модели Lyria 3. Пока она находится на стадии бета-тестирования.Можно генерировать 30-секундные аудиозаписи по текстовому описанию или прислать картинку в качестве референса. Модель поддерживает английский, немецкий, испанский, французский, хинди, японский, корейский и португальский языки. Сервис также сопровождает песни обложками от Nano Banana.Пример пользователя. Источник: XВсе песни, сгенерированные Lyria 3, будут помечены цифровым водяным знаком SynthID. Компания добавила детектор ИИ-музыки, созданной в Gemini. Пользователи смогут загрузить и проверить трек. Lyria 3 также стала доступна всем пользователем YouTube в разделе Dream Track. До этого её тестировали в США.Ася КарповаAI14 феврХиты по кнопке: нейромузыка всё чаще залетает в чарты — что говорят стриминги, продюсеры, авторы и закон Пообщались с участниками рынка и рассказали про зарубежный опыт.#новости #google