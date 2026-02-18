Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Крипто
Инвестиции
Телеграм
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Google добавила бесплатный генератор музыки в чат-бота Gemini

Пока максимальная длина фрагмента — 30 секунд.

Источник: Google
  • Компания добавила в Gemini раздел для создания музыки на базе собственной модели Lyria 3. Пока она находится на стадии бета-тестирования.
  • Можно генерировать 30-секундные аудиозаписи по текстовому описанию или прислать картинку в качестве референса. Модель поддерживает английский, немецкий, испанский, французский, хинди, японский, корейский и португальский языки. Сервис также сопровождает песни обложками от Nano Banana.
Пример пользователя. Источник: X
  • Все песни, сгенерированные Lyria 3, будут помечены цифровым водяным знаком SynthID. Компания добавила детектор ИИ-музыки, созданной в Gemini. Пользователи смогут загрузить и проверить трек.
  • Lyria 3 также стала доступна всем пользователем YouTube в разделе Dream Track. До этого её тестировали в США.
Ася Карпова
AI
Хиты по кнопке: нейромузыка всё чаще залетает в чарты — что говорят стриминги, продюсеры, авторы и закон

Пообщались с участниками рынка и рассказали про зарубежный опыт.

Скриншот из клипа «Границы», который Дима Билан выпустил совместно с автором ИИ-песни «Расскажи, Снегурочка» Sasha Komovich

#новости #google

4
1
1
21 комментарий