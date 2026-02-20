Популярное
Евгения Евсеева
AI

Глава OpenAI: некоторые компании объясняют сокращения сотрудников внедрением ИИ, чтобы скрыть реальные причины

Но в течение нескольких лет влияние технологии на рабочие места станет «более ощутимым», отмечает Сэм Альтман.

Источник: AP-Yonhap
  • Его слова, произнесённые в разговоре с CNBC на международном саммите по искусственному интеллекту, который проходит в Нью-Дели 16-20 февраля 2026 года, приводят Business Insider и Fortune.
  • Альтман считает, что некоторые компании «ложно» пытаются связать сокращения сотрудников с применением ИИ.

Я не знаю, каков точный процент, но есть случаи, когда люди винят искусственный интеллект в увольнениях, которые они бы провели в любом случае, а есть случаи, когда ИИ действительно вытесняет людей с рабочих мест.

Сэм Альтман, глава OpenAI
  • Названия компаний, которые «прикрываются» ИИ, Альтман не привёл. Business Insider приводит примеры тех, кто оправдывал увольнения искусственным интеллектом — Amazon, IBM, Salesforce и HP.
  • По его мнению, «реальное влияние» ИИ станет ощутимым в течение нескольких лет — некоторые профессии исчезнут, но появятся новые.
  • Согласно исследованию Национального бюро экономических исследований, около 90% из опрошенных руководителей в США, Германии, Австралии и Великобритании признались, что ИИ пока никак не влияет на их работу.

