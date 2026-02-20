Популярное
Ася Карпова
AI

Google добавила функцию ИИ-фотосессий с товарами в сервис для создания маркетинговых кампаний Pomelli

Он анализирует «ДНК бренда» и создаёт изображения без водяного знака.

Слева — изображение продукта, справа — генерация. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FShwinnabego%2Fstatus%2F2024618513982214563%3Fs%3D20&postId=2748425" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Ashwinn </a>
Слева — изображение продукта, справа — генерация. Источник: Ashwinn
  • Компания представила функцию «Фотосессия». Она позволяет генерировать изображения с продуктом или одеждой по исходной фотографии с помощью Nano Banana Pro.
Первая картинка — исходная фотография. Источник: Bry DiSanto
  • В сервисе также есть функция создания рекламных кампаний на основе получившихся картинок. ИИ-агент сам пишет тексты и генерирует обложки, которые также можно редактировать вручную.
Источник: X
  • Pomelli от Google Labs представили в октябре 2025 года. Бета-версия доступна на отдельном сайте бесплатно в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
  • В сервисе есть ИИ-помощник, который анализирует сайт и другие материалы компании, определяет «ДНК бренда» и создаёт его «профиль» с фирменными цветами, шрифтами, стилем сопроводительных текстов и «описанием идентичности»

