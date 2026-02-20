Google добавила функцию ИИ-фотосессий с товарами в сервис для создания маркетинговых кампаний Pomelli

Он анализирует «ДНК бренда» и создаёт изображения без водяного знака.Слева — изображение продукта, справа — генерация. Источник: Ashwinn Компания представила функцию «Фотосессия». Она позволяет генерировать изображения с продуктом или одеждой по исходной фотографии с помощью Nano Banana Pro.В сервисе также есть функция создания рекламных кампаний на основе получившихся картинок. ИИ-агент сам пишет тексты и генерирует обложки, которые также можно редактировать вручную.Источник: XPomelli от Google Labs представили в октябре 2025 года. Бета-версия доступна на отдельном сайте бесплатно в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.В сервисе есть ИИ-помощник, который анализирует сайт и другие материалы компании, определяет «ДНК бренда» и создаёт его «профиль» с фирменными цветами, шрифтами, стилем сопроводительных текстов и «описанием идентичности»#новости