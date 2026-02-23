Популярное
Ася Карпова
AI

Google без предупреждения заблокировала аккаунты подписчиков AI Ultra, которые подключали Gemini к OpenClaw

Подписка стоит $250 в месяц.

  • На форуме Google AI для разработчиков появились жалобы владельцев платных подписок. Их аккаунты заблокировали без предупреждения и объяснения причин. У некоторых пропал доступ к Gmail, Workspace и другим сервисам экосистемы.
  • Пользователи пишут, что единственным изменением в их работе стало подключение моделей Gemini к автономному ИИ-агенту через «вирусного» OpenClaw OAuth.

Если проблема в интеграции сторонних сервисов, наверное, платформа должна заблокировать интеграцию, а не ограничить платный аккаунт ($249 в месяц) без предупреждения.

Аминреза Хошбахар, у которого неделю заблокирован аккаунт AI Ultra
  • На сообщения отреагировал один из разработчиков Google Antigravity Варун Мохан. Он заявил, что аккаунты отключили из-за «массового роста злоупотреблений бэкендом Antigravity», что ухудшало качество обслуживания «реальных» пользователей.
  • Когда сторонние инструменты направляют запросы через закрытые токены OAuth, системы Google могут помечать это как способ обойти стандартные ограничения API.
  • По словам Мохана, Google нужно было быстро снизить нагрузку на сервис. Команда понимает: часть пользователей не знала, что подключение OpenClaw противоречит условиям использования, и обещает восстановить доступ. Заблокирована только возможность использовать продвинутые модели в среде разработки Antigravity, остальные сервисы Google и Google AI не затронуты, заявил Мохан.
  • Создатель OpenClaw Питер Штайнберг назвал блокировки «драконовскими» по сравнению с действиями Anthropic, которая «пишет мне и вежливо обсуждает проблемы». Он заявил, что удалит поддержку Antigravity.
  • 20 февраля 2026 года Anthropic обновила условия использования, запретив работу в обход API через токены OAuth в сторонних инструментах, включая OpenClaw.

#новости

