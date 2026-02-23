Google без предупреждения заблокировала аккаунты подписчиков AI Ultra, которые подключали Gemini к OpenClaw

Подписка стоит $250 в месяц.На форуме Google AI для разработчиков появились жалобы владельцев платных подписок. Их аккаунты заблокировали без предупреждения и объяснения причин. У некоторых пропал доступ к Gmail, Workspace и другим сервисам экосистемы.Пользователи пишут, что единственным изменением в их работе стало подключение моделей Gemini к автономному ИИ-агенту через «вирусного» OpenClaw OAuth.Если проблема в интеграции сторонних сервисов, наверное, платформа должна заблокировать интеграцию, а не ограничить платный аккаунт ($249 в месяц) без предупреждения.Аминреза Хошбахар, у которого неделю заблокирован аккаунт AI UltraНа сообщения отреагировал один из разработчиков Google Antigravity Варун Мохан. Он заявил, что аккаунты отключили из-за «массового роста злоупотреблений бэкендом Antigravity», что ухудшало качество обслуживания «реальных» пользователей.Когда сторонние инструменты направляют запросы через закрытые токены OAuth, системы Google могут помечать это как способ обойти стандартные ограничения API.По словам Мохана, Google нужно было быстро снизить нагрузку на сервис. Команда понимает: часть пользователей не знала, что подключение OpenClaw противоречит условиям использования, и обещает восстановить доступ. Заблокирована только возможность использовать продвинутые модели в среде разработки Antigravity, остальные сервисы Google и Google AI не затронуты, заявил Мохан.Создатель OpenClaw Питер Штайнберг назвал блокировки «драконовскими» по сравнению с действиями Anthropic, которая «пишет мне и вежливо обсуждает проблемы». Он заявил, что удалит поддержку Antigravity.20 февраля 2026 года Anthropic обновила условия использования, запретив работу в обход API через токены OAuth в сторонних инструментах, включая OpenClaw.#новости