Евгения Евсеева
AI

Anthropic обвинил китайские DeepSeek, Moonshot и MiniMax в краже данных из чат-бота Claude для обучения собственных моделей

С похожими обвинениями против DeepSeek выступила и OpenAI.

  • Для кражи данных китайские компании создали как минимум 24 тысячи мошеннических аккаунтов и в общем более 16 млн раз обращались к Claude, собирая данные для обучения, пишет WSJ со ссылкой на заявление Anthropic.
  • Из них 150 тысяч запросов пришлись на DeepSeek, 3,4 млн — на Moonshot, и 13 млн — на MiniMax.
  • Речь идёт о дистилляции — методе, когда одну большую модель используют для обучения другой, более компактной. Anthropic считает, что этот метод можно использовать законно только если компания использует собственные модели, а не модели конкурентов.
  • Microsoft и OpenAI высказывали предположения, что DeepSeek использует дистилляцию, ещё в январе 2025 года, при выпуске компанией своей «думающей» модели.
  • В исследовательской работе DeepSeek, обновлённой в декабре 2025 года, говорится, что компания использовала для обучения своей модели V3 сайты и электронные книги, не прибегая к синтетическим данным. Но при этом на некоторых сайтах «есть большое количество ответов, сгенерированных OpenAI», из-за чего модель могла косвенно перенять данные у другой модели.

#новости #anthropic #moonshot #minimax #deepseek

26 комментариев