Первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин: входить в ИИ-гонку уже поздно, таких возможностей у «какой-то третьей» российской компании нет

В «Сбере» мы на основании ИИ принимаем материальные решения: мы выдали более 5 трлн рублей только корпоративным клиентам, где от заявки до получения кредита процесс вёл искусственный интеллект. Уровень просрочки там примерно вдвое ниже, чем при принятии решений человеком. Это хорошо, но просрочка там есть.