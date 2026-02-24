Первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин: входить в ИИ-гонку уже поздно, таких возможностей у «какой-то третьей» российской компании нет

По его словам, эффект от внедрения ИИ в «Сбере» за 2024-2026 годы составит 1,5 трлн рублей.Источник: пресс-служба «Сбера»Первый заместитель председателя правления «Сбера» Александр Ведяхин дал интервью российскому Forbes. Он рассказал, что экономический эффект от внедрения генеративного ИИ в компании в 2026 году составит 100 млрд рублей — в два раза больше, чем в 2025-м. «Общий эффект» за 2024-2026 годы — 1,5 трлн рублей.В «Сбере» мы на основании ИИ принимаем материальные решения: мы выдали более 5 трлн рублей только корпоративным клиентам, где от заявки до получения кредита процесс вёл искусственный интеллект. Уровень просрочки там примерно вдвое ниже, чем при принятии решений человеком. Это хорошо, но просрочка там есть.Александр Ведяхин, первый зампред правления «Сбера»Он считает, что «в гонку больших бюджетов и суперкоманд» для развития собственных нейросетей «входить точно уже поздно» — в «клубе» всего порядка 12 стран. В России есть два игрока — «Яндекс» и «Сбер», которые могут себе позволить в ней участвовать, таких возможностей у «какой-то третьей компании» Ведяхин не видит.С другой стороны, для развития отрасли нужно, чтобы были «сотни и даже тысячи» готовых ИИ-решений под разные сегменты бизнеса. По его словам, такие инвестиции окупаются в течение трёх-пяти лет. Для малого бизнеса, по практике «Сбера», в течение полутора лет.Топ-менеджер упомянул о необходимости господдержки для внедрения российских ИИ-моделей, а также призвал «с пониманием относиться к некритичным ошибкам искусственного интеллекта».Мы проводили эксперименты по многим направлениям и выяснили, что точность выше 85-90% в выполнении задачи — это уже выше человеческой. Чтобы достичь «четырёх девяток» — 99,99% — нужно экспоненциально больше энергии, вычислений, и непонятно, кому эти четыре девятки нужны.Александр Ведяхин, первый зампред правления «Сбера»#новости