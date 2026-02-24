Популярное
Евгения Евсеева
AI

Разработчик процессоров для ИИ MatX, основанный выходцами из Google, привлёк $500 млн

Он работает над процессорами исключительно для больших языковых моделей.

Основатели MatX Райнер Поуп и Майк Гюнтер. Источник: MatX
  • Инвесторы — Jane Street, Situational Awareness, Marvell Technology, NFDG и Spark Capital, пишет Bloomberg. Точную оценку компания не раскрыла, но заявила, что речь про «несколько миллиардов долларов».
  • MatX основали в 2024 году Райнер Поуп, который работал в Google над ПО для чипов, и Майк Гюнтер, который участвовал в разработке тензорного процессора для компании.
  • Оба ушли из Google в 2022-м. Они собираются создать процессор, предназначенный исключительно для работы с большими языковыми моделями. При этом Поуп и Гюнтер хотят совместить два подхода: использование высокопропускной памяти и статической памяти с произвольным доступом.
  • Завершить разработку чипа компания планирует в 2026 году, а начать поставки — в 2027-м. Сотрудничать будут с TSMC. Инвестиции же помогут зарезервировать производственные мощности и комплектующие — это должно ускорить сборку.

#новости

