Разработчик процессоров для ИИ MatX, основанный выходцами из Google, привлёк $500 млн

Он работает над процессорами исключительно для больших языковых моделей.Основатели MatX Райнер Поуп и Майк Гюнтер. Источник: MatXИнвесторы — Jane Street, Situational Awareness, Marvell Technology, NFDG и Spark Capital, пишет Bloomberg. Точную оценку компания не раскрыла, но заявила, что речь про «несколько миллиардов долларов».MatX основали в 2024 году Райнер Поуп, который работал в Google над ПО для чипов, и Майк Гюнтер, который участвовал в разработке тензорного процессора для компании.Оба ушли из Google в 2022-м. Они собираются создать процессор, предназначенный исключительно для работы с большими языковыми моделями. При этом Поуп и Гюнтер хотят совместить два подхода: использование высокопропускной памяти и статической памяти с произвольным доступом.Завершить разработку чипа компания планирует в 2026 году, а начать поставки — в 2027-м. Сотрудничать будут с TSMC. Инвестиции же помогут зарезервировать производственные мощности и комплектующие — это должно ускорить сборку.#новости