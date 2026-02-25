Стартап для ИИ-покупок New Era of Shopping с основателями из России привлёк $1,4 млн

Он помогает брендам увеличить упоминания в чат-ботах на основе ИИ, когда пользователи ищут с их помощью товары.Инвесторы — Presto Ventures и Alliance при поддержке a16z Scout Fund, DVC, hi5 Ventures, Rokubunnoni и других бизнес-ангелов, пишет Tech Funding News. Оценку в компании не раскрыли.Инвестиции пойдут на расширение пилотных программ, развитие инфраструктуры и запуск новых интеграций.New Era of Shopping основали Алексей Сидоров (гендиректор компании) и Сергей Дроздков (техдиректор). Компания помогает брендам сделать их товары «видимее» для поиска и покупки в чат-ботах.Сервис подключается к ERP-системам и ритейл-платформам вроде Shopify и WooCommerce, синхронизируя каталоги. После этого он отслеживает позиции брендов в выдаче языковых моделей, анализирует запросы пользователей и оптимизирует контент для повышения «видимости». Среди интеграций — ChatGPT, Gemini, Claude и Perplexity.Среди проектов Сидорова — рекламная платформа Slise и CRM-система Dise.#новости