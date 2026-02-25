Китайские компании при поддержке властей намерены увеличить выпуск передовых чипов в несколько раз, чтобы удовлетворить спрос разработчиков ИИ — Nikkei Asia

Но иностранные чипы всё ещё превосходят местные аналоги. Источник: BloombergSMIC, Hua Hong Semiconductor и связанные с Huawei производители планируют увеличить объёмы выпускаемых передовых чипов (7-нм и ниже), чтобы поддержать рост китайских разработчиков ИИ, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники.В ближайшие два годы китайские компании рассчитывают выйти на производство 100 тысяч передовых чипов в год — сейчас они выпускают менее 20 тысяч пластин в год. К 2030 году этот показатель хотят увеличить до 500 тысяч чипов.При этом пока непонятно, удастся ли китайским производителям резко нарастить количество выпускаемых чипов в условиях экспортных ограничений со стороны США, отмечает Nikkei. Опрошенные изданием эксперты считают, что даже при росте объёмов производства, удовлетворить весь спрос на внутреннем рынке китайским компаниям пока не удастся.В январе 2026 года власти США утвердили правила экспорта в Китай процессоров H200 от Nvidia. Они должны быть доступны в первую очередь американским клиентам, а поставки в Китай — не превышать 50% от проданных в США чипов. В конце января 2026-го Bloomberg писало, что китайские власти разрешили Alibaba, Tencent и ByteDance закупить чипы H200 у Nvidia, но обязали их приобрести вдобавок процессоры местного производства.24 февраля 2026 года Reuters со ссылкой на источники сообщила, что DeepSeek обучала свою новейшую ИИ-модель на передовых чипах Nvidia — обход экспортных ограничений США. Зависимость китайских разработчиков ИИ от «контрабандных» чипов Blackwell свидетельствует об «огромном дефиците» отечественных ИИ-чипов в Китае, отмечают эксперты.Артур ТомилкоТехника18.12.2025Китай разработал прототип фотолитографического станка для производства передовых чипов — Reuters Первые рабочие микросхемы власти КНР планируют начать выпускать в 2028 году, но собеседники агентства называют более вероятным сроком 2030-й. #новости