Китайские компании при поддержке властей намерены увеличить выпуск передовых чипов в несколько раз, чтобы удовлетворить спрос разработчиков ИИ — Nikkei Asia

Но иностранные чипы всё ещё превосходят местные аналоги.

Источник: Bloomberg
  • SMIC, Hua Hong Semiconductor и связанные с Huawei производители планируют увеличить объёмы выпускаемых передовых чипов (7-нм и ниже), чтобы поддержать рост китайских разработчиков ИИ, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники.
  • В ближайшие два годы китайские компании рассчитывают выйти на производство 100 тысяч передовых чипов в год — сейчас они выпускают менее 20 тысяч пластин в год. К 2030 году этот показатель хотят увеличить до 500 тысяч чипов.
  • При этом пока непонятно, удастся ли китайским производителям резко нарастить количество выпускаемых чипов в условиях экспортных ограничений со стороны США, отмечает Nikkei. Опрошенные изданием эксперты считают, что даже при росте объёмов производства, удовлетворить весь спрос на внутреннем рынке китайским компаниям пока не удастся.
  • В январе 2026 года власти США утвердили правила экспорта в Китай процессоров H200 от Nvidia. Они должны быть доступны в первую очередь американским клиентам, а поставки в Китай — не превышать 50% от проданных в США чипов. В конце января 2026-го Bloomberg писало, что китайские власти разрешили Alibaba, Tencent и ByteDance закупить чипы H200 у Nvidia, но обязали их приобрести вдобавок процессоры местного производства.
  • 24 февраля 2026 года Reuters со ссылкой на источники сообщила, что DeepSeek обучала свою новейшую ИИ-модель на передовых чипах Nvidia — обход экспортных ограничений США. Зависимость китайских разработчиков ИИ от «контрабандных» чипов Blackwell свидетельствует об «огромном дефиците» отечественных ИИ-чипов в Китае, отмечают эксперты.
Артур Томилко
Техника
Китай разработал прототип фотолитографического станка для производства передовых чипов — Reuters

Первые рабочие микросхемы власти КНР планируют начать выпускать в 2028 году, но собеседники агентства называют более вероятным сроком 2030-й.

Фото ASML 

