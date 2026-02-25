Anthropic запустила корпоративных ИИ-агентов с готовыми шаблонами для бизнеса

Включая дизайн, анализ рынка и управление бизнес-процессами.Окно настроек ИИ-агента для финансов. Источник: AnthropicAnthropic расширила инструмент Claude Cowork, добавив набор готовых плагинов для бизнеса. Есть шаблоны для HR, дизайна, управления бизнес-процессами, финансового анализа, инвестиций и управления активами.Чат-бот Claude помогает администраторам настраивать плагины под задачи бизнеса, отвечая на вопросы в чате, подбирая навыки и нужные интеграции со сторонними приложениями. Доступны в том числе интеграции с сервисами Google, Docusign, Slack, Apollo, Clay, Outreach, Similarweb и LegalZoom.Также компания научила Claude сохранять контекст во время одновременной работы в Excel и PowerPoint.Администраторам доступна статистика по своим командам: частота использования ИИ-агентов, израсходованные токены и выбранные инструменты.Cowork доступен подписчикам планов Pro за $20 в месяц и Max за $100 в месяц (лимиты увеличены в пять раз) и $200 в месяц (лимиты увеличены в 20 раз). #новости