Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Google обновила сервис для генерации видео Flow: интегрировала Nano Banana и добавила редактор

Генерация изображений доступна бесплатно, видео — по подписке.

Здесь и далее источник: Google
  • Компания переработала интерфейс Flow и интегрировала в сервис модель Nano Banana. Это позволит генерировать и редактировать исходные кадры, не выходя из приложения.
  • Также добавили инструмент «Лассо», чтобы можно было выделить область кадра, а затем в промпте написать, что изменить.
  • Среди других инструментов — увеличение длины ролика и управление движением виртуальной камеры.
Для систематизации исходных кадров добавили папки
  • Генерация картинок с помощью Nano Banana во Flow бесплатная.

    Создание видео доступно подписчикам Google AI Plus за $8 (доступно 200 кредитов), Google AI Pro за $20 (1000 кредитов) и Google AI Ultra за $250 (25 тысяч кредитов).

#новости

7
2
1
1
3 комментария