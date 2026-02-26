Google обновила сервис для генерации видео Flow: интегрировала Nano Banana и добавила редактор

Генерация изображений доступна бесплатно, видео — по подписке.Здесь и далее источник: GoogleКомпания переработала интерфейс Flow и интегрировала в сервис модель Nano Banana. Это позволит генерировать и редактировать исходные кадры, не выходя из приложения.Также добавили инструмент «Лассо», чтобы можно было выделить область кадра, а затем в промпте написать, что изменить.Среди других инструментов — увеличение длины ролика и управление движением виртуальной камеры.Для систематизации исходных кадров добавили папкиГенерация картинок с помощью Nano Banana во Flow бесплатная. Создание видео доступно подписчикам Google AI Plus за $8 (доступно 200 кредитов), Google AI Pro за $20 (1000 кредитов) и Google AI Ultra за $250 (25 тысяч кредитов).#новости