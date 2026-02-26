Perplexity представила систему Perplexity Computer с ИИ-агентами для написания кода, работы с файлами, генерации видео и других задач

Она объединяет 19 моделей, включая Claude Opus 4.6, Veo 3.1 и Nano BananaИсточник: Perplexity Компания называет Computer «универсальным цифровым работником», который способен автономно выполнять задачи без вмешательства человека.Система включает 19 ИИ-моделей. Среди них есть как продукты ведущих разработчиков, так и решения с открытым исходным кодом, отмечает The Deep View. Например, за рассуждение отвечает Opus 4.6, за глубокие исследования и создание субагентов — Gemini, за работу с длинным контекстом — ChatGPT 5.2, за быстрые запросы — Grok, а за генерацию медиа — Nano Banana и Veo 3.1.Пользователю нужно описать Perplexity Computer «желаемый результат». После этого система проанализирует запрос, разобьёт его на мелкие задачи и создаст субагентов для их выполнения. Последние могут работать с файловой системой компьютера, анализировать и создавать документы, использовать браузер и другие приложения, обращаться к API онлайн-сервисов и писать код.Perplexity Computer доступен в веб-версии Perplexity пользователям с подпиской Max за 200 долларов в месяц (около 15,3 тысячи рублей по курсу ЦБ на 26 февраля 2025 года).Таня БоброваAI6 феврВ Perplexity добавили «совет моделей» — запрос обработают одновременно несколько ИИ-моделей, а затем сервис сравнит ответы Функция доступна подписчикам Perplexity Max в веб-версии.#новости #perplexity