Google представила генератор картинок Nano Banana 2

Модель умеет искать референсы для более точной генерации, лучше «сохраняет» консистентность и генерирует текст.Источник здесь и далее: GoogleNano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) заменит Nano Banana Pro в приложении Gemini, рассказала компания. У пользователей подписок Google AI Pro и Ultra останется доступ к Pro-версии.Новая модель также появится в режимах AI Mode и Lens в поиске, в превью-версии — в AI Studio и через API Gemini, на платформе разработки Google Antigravity, в Vertex AI, а также станет моделью по умолчанию в сервисе для генерации видео Flow.Модель использует «базу знаний о мире» Gemini и информацию и изображения из поиска для более точной генерации определённых предметов. Компания также отметила способность модели точно и разборчиво генерировать и переводить текст.Результат Nano Banana Pro и Nano Banana 2По сравнению с Nano Banana, обновлённая версия лучше «сохраняет» консистентность: оставляет неизменной внешность до пяти персонажей и вид до 14 объектов. Благодаря этому можно создавать исходные кадры для роликов с сохранением деталей.Модель точнее следует инструкциям и выполняет «сложные» запросы, «улавливая специфические нюансы идеи». Пользователи могут менять соотношения сторон и разрешение (от 512px до 4K).#новости #google