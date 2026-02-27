ИИ-модели в России разделят на суверенные и национальные, а их предустановку на смартфоны и планшеты сделают обязательной — «Ъ»

Первые должны быть полностью созданы в России, во вторых допускается использование иностранных решений. Издание ознакомилось с предварительной версией законопроекта об искусственном интеллекте в России. Документ вводит понятия суверенной и национальной ИИ-модели.Под суверенной понимается модель, все стадии разработки, обучения и эксплуатации которой провели на территории России гражданами страны и российскими компаниями. Датасеты тоже должны быть сформированы на территории России. Национальные модели можно создавать с использованием иностранных open-source-решений и наборов данных.Программы с доступом к таким моделям обяжут предустанавливать на все смартфоны и планшеты в России.Отдельная статья законопроекта посвящена «доверенным» моделям, предназначенным для работы с критической информационной инфраструктурой. Ими будут считаться системы, безопасность которых подтверждена ФСТЭК и ФСБ, критерии «доверенности» разработает правительство.Также законопроект содержит положения о безопасном использовании ИИ-моделей, обязанности информировать о том, что они взаимодействуют с ИИ (в случае, например, продаж через чат-боты), распределении ответственности в части «результатов деятельности ИИ», маркировке сгенерированного контента и особенностях правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Автором созданных с использованием ИИ работ будет признаваться пользователь сервиса «в случае наличия его творческого вклада в их создание». Исключительные права также будут принадлежать пользователю, если договором между ним и сервисом не предусмотрено иное.Предполагаемая дата вступления законопроекта в силу — 1 сентября 2027 года. При этом в правительстве отметили, что его детали ещё прорабатываются.#новости