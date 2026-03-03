Издание принесло извинения и заявило, что это единичный случай на сайте.Сгенерированные цитаты в статье. Источник: The ShamblogИздание Ars Technica уволило старшего редактора по теме искусственного интеллекта Бенджа Эдвардса после публикации с цитатами, выдуманными ChatGPT.Это была статья о «вирусном» инциденте, когда ИИ-агент обвинил разработчика в дискриминации ботов. Он сам написал и опубликовал «разоблачение» куратора Python-библиотеки Скотта Шамбо после того, как тот отклонил его запрос на исправление кода.Шамбо описал случай в своём блоге, и, по его словам, с ним связалось несколько изданий. Ars Technica среди них не было, но оно тоже выпустило статью.Как указал Шамбо, в ней было много выдуманных цитат якобы с его страницы, которых на самом деле он не публиковал. Дело в том, что в блоге стоит защита от парсинга — если журналисты использовали чат-ботов, они, вероятно, прислали им «галлюцинации» вместо цитат, предположил разработчик.ИИ-агенты могут изучать людей, создавать персонализированные профайлы и публиковать их в интернете. Даже если эти факты неточны или преувеличены, они могут стать достоянием общественности.выдуманная цитата Шамбо из статья Ars TechnicaГлавный редактор издания Кен Фишер подтвердил, что статья содержала «сфабрикованные цитаты, сгенерированные ИИ-инструментом», и принёс извинения.Эдвардса уволили, как подтвердили журналу Futurism в Ars Technica. Тот тоже опубликовал пост с извинениями и взял «полную ответственность» за выдуманные фрагменты — материал он писал в соавторстве.Журналист рассказал, что заболел и работал из постели с высокой температурой, поэтому попробовал «экспериментальный инструмент на базе Claude Code» для структуры и списка источников. Тот не сработал. Эдвардс решил спросить у ChatGPT причину, но в ходе диалога получил и цитаты якобы из блога Шамбо, которые вставил в статью.Ася КарповаAI14 февр«Оценивайте код, а не разработчика»: ИИ-агент опубликовал «разгромную» статью о кураторе Python-библиотеки, который отклонил запрос бота на исправление кода Этот агент работает на базе «вирусного» OpenClaw.#новости