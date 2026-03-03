Microsoft заблокировала слово Microslop в Discord-сервере Copilot, а потом ограничила доступ к сообществу

Пользователи массово шутили над блокировкой, что компания посчитала «спамом».Источник: Windows LatestПользователи соцсетей придумали уничижительный термин Microslop, чтобы высмеять попытки Microsoft наводнить Windows 11 бесполезными ИИ-функциями, пишет Futurism. Компания заявляла о намерении сделать «агентную ОС» и внедрить ИИ-помощника Copilot во все программы.«Слоп» — «низкокачественный» ИИ-контент. Его назвали словом 2025 года по версии американского словаря Merriam-Webster.В марте 2026 года слово Microslop внесли в перечень запрещённых в официальном сообществе Discord, посвящённом Copilot. Любое сообщение с ним блокировалось из-за «неприемлемой фразы», обратило внимание Windows Latest. Участники начали в шутку использовать другие вариации слова вроде Microsl0p и проверять, забанят ли их. Некоторым запретили отправлять сообщения, а также скрыли отдельные ветки. На момент написания заметки Microsoft вовсе ограничила доступ к серверу для новых пользователей.Скриншот чата в Discord. Источник: Windows LatestВ Microsoft изданию Windows Latest подтвердили, что временно заблокировали сервер из-за «атак спамеров». Компания «разрабатывает более надёжные меры защиты».Таня БоброваСервисы31 янвMicrosoft пересмотрит планы по «повсеместному» внедрению ИИ-функций в Windows 11 — Windows Central На это жаловались некоторые пользователи.#новости