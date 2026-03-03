Популярное
Ася Карпова
AI

Microsoft заблокировала слово Microslop в Discord-сервере Copilot, а потом ограничила доступ к сообществу

Пользователи массово шутили над блокировкой, что компания посчитала «спамом».

Источник: Windows Latest
  • Пользователи соцсетей придумали уничижительный термин Microslop, чтобы высмеять попытки Microsoft наводнить Windows 11 бесполезными ИИ-функциями, пишет Futurism. Компания заявляла о намерении сделать «агентную ОС» и внедрить ИИ-помощника Copilot во все программы.
  • «Слоп» — «низкокачественный» ИИ-контент. Его назвали словом 2025 года по версии американского словаря Merriam-Webster.
  • В марте 2026 года слово Microslop внесли в перечень запрещённых в официальном сообществе Discord, посвящённом Copilot. Любое сообщение с ним блокировалось из-за «неприемлемой фразы», обратило внимание Windows Latest.
  • Участники начали в шутку использовать другие вариации слова вроде Microsl0p и проверять, забанят ли их. Некоторым запретили отправлять сообщения, а также скрыли отдельные ветки. На момент написания заметки Microsoft вовсе ограничила доступ к серверу для новых пользователей.
Скриншот чата в Discord. Источник: Windows Latest
  • В Microsoft изданию Windows Latest подтвердили, что временно заблокировали сервер из-за «атак спамеров». Компания «разрабатывает более надёжные меры защиты».
Таня Боброва
Сервисы
Microsoft пересмотрит планы по «повсеместному» внедрению ИИ-функций в Windows 11 — Windows Central

На это жаловались некоторые пользователи.

Источник: Microsoft

#новости

11 комментариев