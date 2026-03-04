Anthropic достигла годовой выручки в $19 млрд, в два раза увеличив показатели 2025 года — Bloomberg

Но конфликт с Пентагоном может угрожать бизнесу, пишет издание.Источник: Getty ImagesПо словам источников Bloomberg, пожелавших остаться анонимными, годовая выручка компании превысила $19 млрд. «Несколько недель назад» она составляла примерно $14 млрд.Компания может завершить год, удвоив выручку, которая в конце 2025 года составляла $9 млрд, пишет издание. Рост обусловлен в том числе спросом на ИИ-редактор кода Claude Code, сообщили источники.Anthropic выпустила публичную версию в мае 2025 года. В декабре рассказала, что использование Claude Code, по прогнозам, добавит $1 млрд выручки. Среди корпоративных подписчиков Netflix, Spotify, L’Oreal, Salesforce и KPMG.Резкий рост пользователей начался в июле того же года. В соцсетях стали массово писать, что переходят с ИИ-редактора кода Cursor на Claude Code. Объясняли это тем, что первая урезала лимиты по подписке и не уведомила об этом, а в инструменте Anthropic доступны последние модели Claude Sonet и Opus, которыми они и пользовались в Cursor. После наплыва подписчиков в Claude Code тоже ввели лимиты, но рассказали об этом открыто, не вызвав волны отписок.Bloomberg также упоминает, что после отказа Anthropic сотрудничать с Пентагоном из-за возможной слежки за гражданами через чат-бот, приложение Claude сместило ChatGPT с первого места в топе бесплатных приложений американского App Store.Однако конфликт с Пентагоном «ставит под сомнение перспективы бизнеса», считает издание. Министр обороны Пит Хегсет объявил Anthropic угрозой для цепочки поставок, что обычно применяется к компаниям из Китая и других «стран- противников». А продажа ПО Anthropic корпоративным клиентам долгое время была её основным направлением деятельности, пишет Bloomberg.Бывший советник Белого дома Дин Болл назвал действия администрации «попыткой корпоративного убийства» Anthropic. Стартап заявил, что оспорит решение в суде.13 февраля 2026 года Anthropic привлекла $30 млрд при оценке в $380 млрд. В сентябре 2025 года — $13 млрд при оценке в $183 млрд.Ася КарповаChatGPTвчераЧисло удалений приложения ChatGPT выросло на 295% после сделки OpenAI с Пентагоном — теперь Альтман пытается «минимизировать» репутационный ущерб Он назвал процесс соглашения поспешным и небрежным.#новости