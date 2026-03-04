Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Крипто
Право
Путешествия
Инвестиции
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Anthropic достигла годовой выручки в $19 млрд, в два раза увеличив показатели 2025 года — Bloomberg

Но конфликт с Пентагоном может угрожать бизнесу, пишет издание.

Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
  • По словам источников Bloomberg, пожелавших остаться анонимными, годовая выручка компании превысила $19 млрд. «Несколько недель назад» она составляла примерно $14 млрд.
  • Компания может завершить год, удвоив выручку, которая в конце 2025 года составляла $9 млрд, пишет издание. Рост обусловлен в том числе спросом на ИИ-редактор кода Claude Code, сообщили источники.
  • Anthropic выпустила публичную версию в мае 2025 года. В декабре рассказала, что использование Claude Code, по прогнозам, добавит $1 млрд выручки. Среди корпоративных подписчиков Netflix, Spotify, L’Oreal, Salesforce и KPMG.
  • Резкий рост пользователей начался в июле того же года. В соцсетях стали массово писать, что переходят с ИИ-редактора кода Cursor на Claude Code. Объясняли это тем, что первая урезала лимиты по подписке и не уведомила об этом, а в инструменте Anthropic доступны последние модели Claude Sonet и Opus, которыми они и пользовались в Cursor. После наплыва подписчиков в Claude Code тоже ввели лимиты, но рассказали об этом открыто, не вызвав волны отписок.
  • Bloomberg также упоминает, что после отказа Anthropic сотрудничать с Пентагоном из-за возможной слежки за гражданами через чат-бот, приложение Claude сместило ChatGPT с первого места в топе бесплатных приложений американского App Store.
  • Однако конфликт с Пентагоном «ставит под сомнение перспективы бизнеса», считает издание. Министр обороны Пит Хегсет объявил Anthropic угрозой для цепочки поставок, что обычно применяется к компаниям из Китая и других «стран- противников». А продажа ПО Anthropic корпоративным клиентам долгое время была её основным направлением деятельности, пишет Bloomberg.
  • Бывший советник Белого дома Дин Болл назвал действия администрации «попыткой корпоративного убийства» Anthropic. Стартап заявил, что оспорит решение в суде.
  • 13 февраля 2026 года Anthropic привлекла $30 млрд при оценке в $380 млрд. В сентябре 2025 года — $13 млрд при оценке в $183 млрд.
Ася Карпова
ChatGPT
Число удалений приложения ChatGPT выросло на 295% после сделки OpenAI с Пентагоном — теперь Альтман пытается «минимизировать» репутационный ущерб

Он назвал процесс соглашения поспешным и небрежным.

Источник: Getty Images

#новости

5
1
4 комментария