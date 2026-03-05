В Notebook LM добавили функцию создания образовательных анимационных роликов с озвучкой на базе Veo3

Прошлая версия Video Overviews создавала только статичные слайды.Генерация пользователя. Он отправил своего бота искать новости дня про ИИ и на их основе создал ролик. Источник: XGoogle представила функцию Cinematic Video Overviews. Она позволяет создать ролик в формате документального фильма — с анимацией и закадровым голосом. Для написания сценариев и генерации видео используются модели компании: Gemini 3, Nano Banana Pro и Veo 3.Раздел Overviews в NotebookLM позволяет генерировать персонализированные материалы, которые помогут лучше усвоить информацию. Например, можно прислать выжимку из учебника или документ.В 2024 году в сервис добавили функцию генерации подкастов с «ИИ-ведущими» на основе заметок. В июле 2025-го выпустили Video Overviews — текст можно превратить в образовательные видео, но только со статичными слайдами. Все функции поддерживают русский язык.Cinematic Video Overviews пока доступна только на английском языке для подписчиков плана Google AI Ultra за $250 в месяц.Валерия ИльинаAI06.06.2025NotebookLM: как подготовиться к экзаменам, сделать квиз и записать подкаст с помощью нейросети От редакцииТекст обновлён 30 июля 2025 года.Тестируем бесплатные функции, слушаем подкаст про Лабубу и делаем ментальную карту по «Смешарикам».#новости