Luma представила мультимодальную модель Uni-1 и «креативных» ИИ-агентов для корпоративных клиентов

Среди них Adidas, Mazda и Publicis Groupe.Работа Luma Agents. Источник: LumaLuma выпустила свою первую «универсальную» модель Uni-1, которая одновременно анализирует контекст, «рассуждает» и генерирует контент. На старте доступна генерация изображений, в перспективе компания собирается сделать её единой для картинок, видео и аудио.Uni-1 — авторегрессивный трансформер: она может обрабатывать и генерировать картинку и текст, применять знания о мире, планировать действия и проверять, соответствует ли генерация промпту и плану. Способность к «мышлению» улучшает визуальное восприятие, говорят в компании.Здесь и далее источник: LumaМодель может менять стиль и текстуру объектаУчитывать референсы и объединять несколько картинок в однуRise Bench — бенчмарк для оценки редактирования картинок с учётом логического мышления. Оценивает четыре способности: понимание времени, пространства, логики и причинно-следственных связейТакже представили креативных ИИ-агентов Luma Agents. Система работает на базе Uni-1, может придумывать сценарии и генерировать рекламные кампании, используя модели Luma Ray 3.14, Google Veo 3, Nano Banana Pro, Seedream 5 и аудиомодели ElevenLabs.Доступ уже дали корпоративным клиентам, включая рекламные агентства Publicis Groupe и Serviceplan, бренды Adidas, Mazda и Humain.Ролики пользователей, созданные Luma AgentsИсточник: XИсточник: XМодель Uni-1 и ИИ-агенты доступны в веб-приложении Luma Agents. Uni-1 скоро появится в API. Цену пока не озвучивали. Стартап планирует постепенно расширить доступ для всех пользователей.В сентябре 2025 года Luma выпустила «рассуждающую» модель для генерации видео Ray 3. В декабре — версию Ray3 Modify для редактирования видео.#новости