Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Luma представила мультимодальную модель Uni-1 и «креативных» ИИ-агентов для корпоративных клиентов

Среди них Adidas, Mazda и Publicis Groupe.

Работа Luma Agents. Источник: Luma
  • Luma выпустила свою первую «универсальную» модель Uni-1, которая одновременно анализирует контекст, «рассуждает» и генерирует контент. На старте доступна генерация изображений, в перспективе компания собирается сделать её единой для картинок, видео и аудио.
  • Uni-1 — авторегрессивный трансформер: она может обрабатывать и генерировать картинку и текст, применять знания о мире, планировать действия и проверять, соответствует ли генерация промпту и плану. Способность к «мышлению» улучшает визуальное восприятие, говорят в компании.
Здесь и далее источник: Luma
Здесь и далее источник: Luma
Luma представила мультимодальную модель Uni-1 и «креативных» ИИ-агентов для корпоративных клиентов
Luma представила мультимодальную модель Uni-1 и «креативных» ИИ-агентов для корпоративных клиентов
Luma представила мультимодальную модель Uni-1 и «креативных» ИИ-агентов для корпоративных клиентов
Luma представила мультимодальную модель Uni-1 и «креативных» ИИ-агентов для корпоративных клиентов
Luma представила мультимодальную модель Uni-1 и «креативных» ИИ-агентов для корпоративных клиентов
Luma представила мультимодальную модель Uni-1 и «креативных» ИИ-агентов для корпоративных клиентов

Модель может менять стиль и текстуру объекта

Luma представила мультимодальную модель Uni-1 и «креативных» ИИ-агентов для корпоративных клиентов

Учитывать референсы и объединять несколько картинок в одну

Luma представила мультимодальную модель Uni-1 и «креативных» ИИ-агентов для корпоративных клиентов
Luma представила мультимодальную модель Uni-1 и «креативных» ИИ-агентов для корпоративных клиентов
Rise Bench — бенчмарк для оценки редактирования картинок с учётом логического мышления. Оценивает четыре способности: понимание времени, пространства, логики и причинно-следственных связей
Rise Bench — бенчмарк для оценки редактирования картинок с учётом логического мышления. Оценивает четыре способности: понимание времени, пространства, логики и причинно-следственных связей
  • Также представили креативных ИИ-агентов Luma Agents. Система работает на базе Uni-1, может придумывать сценарии и генерировать рекламные кампании, используя модели Luma Ray 3.14, Google Veo 3, Nano Banana Pro, Seedream 5 и аудиомодели ElevenLabs.
  • Доступ уже дали корпоративным клиентам, включая рекламные агентства Publicis Groupe и Serviceplan, бренды Adidas, Mazda и Humain.

Ролики пользователей, созданные Luma Agents

Источник: X
Источник: X
  • Модель Uni-1 и ИИ-агенты доступны в веб-приложении Luma Agents. Uni-1 скоро появится в API. Цену пока не озвучивали. Стартап планирует постепенно расширить доступ для всех пользователей.
  • В сентябре 2025 года Luma выпустила «рассуждающую» модель для генерации видео Ray 3. В декабре — версию Ray3 Modify для редактирования видео.

#новости

5
1
3 комментария