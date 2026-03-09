X начала тестировать в приложении функцию, которая «запретит» Grok редактировать загружаемые изображения

Её пока официально не представили.Источник: The VergeВнимание на опцию обратило SocialMedia Today. По словам The Verge, в настройках при загрузке изображений в iOS-приложении X появился переключатель, который должен запретить @grok изменять картинку.Издание не заметило такого же переключателя в веб-версии X или для контента, уже загруженного в соцсеть. В X на момент написания материала не ответили на запрос.Журналисты проверили, как работает переключатель: опубликовали картинку в X с включённой опцией и попытались отредактировать с помощью других аккаунтов. Пользователи без подписки и так не могут редактировать изображения по отметке @grok под постами. Переключитель не позволяет это сделать и подписчикам.Однако есть и другие способы, отмечает The Verge. Например, всё ещё можно сохранить «защищённую» картинку, заново загрузить в ту же ветку X и тегнуть Grok для редактирования.В декабре 2025 года xAI обновила функцию редактирования изображений в чат-боте Grok. Тогда же в X добавили бесплатный ИИ-редактор картинок из публикаций в ленте.В январе 2026-го в СМИ обратили внимание, что пользователи злоупотребляют функцией и массово генерируют откровенные изображения на основе фотографий реальных людей. Из-за порнографических дипфейков несколько стран начали расследования.Евгения ЕвсееваAI3 феврВозможность создания сексуализированного контента в Grok была частью стратегии по привлечению и удержанию пользователей — The Washington Post Её реализовали несмотря на опасения сотрудников и ожидаемые проблемы с модерацией.#новости