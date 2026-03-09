Популярное
Таня Боброва
AI

OpenAI купит платформу Promptfoo, которая помогает компаниям находить и устранять уязвимости в ИИ-системах

Её технологии планируют интегрировать в Frontier.

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Источник: Alex Wong / Getty Images / TechCrunch
  • Сумму сделки компания не раскрыла. Когда её закроют, технологии Promptfoo планируют интегрировать в корпоративую платформу для ИИ-агентов OpenAI Frontier, в том числе возможности автоматизированного тестирования безопасности и red-teaming (имитация реальных атак для оценки безопасности ИИ-приложений).
  • Promptfoo в 2024 году основали Иэн Вебстер и Майкл Д'Анджело. Они отметили в блоге, что стартап останется проектом с открытым исходным кодом. Команда из 23 человек продолжит оказывать поддержку клиентам и пользователям.
  • По данным Pitchbook, которые приводит TechCrunch, за всё время стартап привлёк $23 млн. В последнем раунде в июле 2025 года его оценивали в $86 млн. По словам основателей, у их продуктов 130 тысяч активных пользователей в месяц. Им пользуются команды более чем 25% компаний из списка Fortune 500.
  • С покупкой стартапа OpenAI хочет помочь корпоративным клиентам снизить возможные риски, связанные с внедрением ИИ, и убедить большее количество компаний платить, отмечает Bloomberg.

#новости #openai

