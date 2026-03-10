Из-за сбоев AWS программистов Amazon обязали согласовывать изменения, внесённые ИИ, со старшими разработчиками — FT

Старший вице-президент Amazon по электронной коммерции Дэйв Тредвелл вызвал инженеров на совещание для обсуждения «нескольких инцидентов» Amazon Web Services (AWS) с «большим радиусом поражения», которые были связаны с «изменениями, внесенными с помощью генеративного ИИ», пишет Financial Times со ссылкой на корпоративное письмо.



Обычно встреча необязательна для программистов, но Тредвелл настаивал на присутствии всех, отмечает издание. Он добавил, что теперь инженеры начального и среднего уровня должны утверждать изменения, внесённые с помощью ИИ-систем, со старшими разработчиками.

В феврале 2026-го FT писало, что у AWS в декабре 2025 года произошло как минимум два сбоя, которые были вызваны ошибками ИИ-агентов.