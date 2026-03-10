Из-за сбоев AWS программистов Amazon обязали согласовывать изменения, внесённые ИИ, со старшими разработчиками — FT

Издание ознакомилось с рабочими письмами.Источник: Getty ImagesСтарший вице-президент Amazon по электронной коммерции Дэйв Тредвелл вызвал инженеров на совещание для обсуждения «нескольких инцидентов» Amazon Web Services (AWS) с «большим радиусом поражения», которые были связаны с «изменениями, внесенными с помощью генеративного ИИ», пишет Financial Times со ссылкой на корпоративное письмо.Обычно встреча необязательна для программистов, но Тредвелл настаивал на присутствии всех, отмечает издание. Он добавил, что теперь инженеры начального и среднего уровня должны утверждать изменения, внесённые с помощью ИИ-систем, со старшими разработчиками.В феврале 2026-го FT писало, что у AWS в декабре 2025 года произошло как минимум два сбоя, которые были вызваны ошибками ИИ-агентов. В июле 2025-го Amazon представила ИИ-агента для программирования Kiro. Осенью того же года Reuters писало, что компания рекомендует сотрудникам отказаться от сторонних ИИ-инструментов и использовать внутренние разработки для написания кода, в частности Kiro.Ася КарповаСервисы21.10.2025«Умные» матрасы застревали в поднятом положении, не получалось оплатить заправку и заказать такси: сбой AWS продлился 13 часов и вызвал дискуссии о «зависимости» сервисов от Amazon Специалисты напомнили о важности децентрализации серверов на фоне массовых жалоб клиентов.#новости