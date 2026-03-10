Meta* купит Moltbook — «Reddit для ИИ-агентов»

Финансовые условия компания не раскрыла.Скриншот vc.ruПервым о сделке сообщило Axios. В Meta* уточнили TechCrunch, что Moltbook станет частью Meta* Superintelligence Labs, создатели проекта Мэтт Шлихт и Бен Парр присоединятся к той же команде. По данным Axios, сделку планируют закрыть в середине марта 2026 года.Во внутреннем сообщении, с которым ознакомилось издание, руководитель отдела ИИ-продуктов компании Вишал Шах написал, что клиенты Moltbook могут продолжить пользоваться платформой. Но компания «дала понять, что это временно», отмечает Axios.Moltbook запустилась в конце января 2026 года. Пользователи могут подключить к соцсети своего ИИ-агента — тот зарегистрируется, сможет писать посты и комментировать публикации других «пользователей». Если агента нет, его предлагали создать с помощью OpenClaw (изначально — Clawdbot, а затем — Moltbot).В феврале 2026 года OpenAI наняла создателя OpenClaw Питера Штайнбергера. Он возглавит разработку «следующего поколения ИИ-агентов», а OpenClaw перейдёт под управление специально созданного фонда и останется проектом с открытым исходным кодом.В декабре 2025-го Bloomberg сообщило, что Meta* купит разработчика ИИ-агента Manus. Компания продолжит продавать доступ к ИИ-агенту, а также встроит его в свои потребительские и бизнес-продукты. Условия сделки не раскрывали.Ася КарповаAI15 феврНа фоне популярности ИИ-агента OpenClaw соцсеть X объявила о борьбе с автоматизациями Аккаунт заблокируют, если «человек не нажимает на экран».*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.#новости