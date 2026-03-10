Популярное
Ася Карпова
AI

Google представила агентные функции Gemini в «Документах», «Таблицах», «Презентациях» и «Диске»

Доступ к бета-версии пока дали подписчикам Google AI Pro и Ultra.

Здесь и далее источник: Google
  • Google начала обновлять Gemini в своих сервисах. ИИ-помощник сможет самостоятельно генерировать слайды, таблицы и документы и делать их более персонализированными — на основе всех материалов пользователя в экосистеме.
  • В «Документах», «Таблицах» и «Презентациях» можно будет дать Gemini доступ к информации из файлов на «Диске» и электронных писем, например, чтобы учитывать её при составлении финансовых отчётов.
  • В «Документы» добавили редактирование фрагментов — можно выделить нужное предложение и попросить чат-бота переписать его.
  • В «Таблицы» внедрили инструмент Fill with Gemini. Он позволяет выбрать несколько ячеек и попросить Gemini заполнить их с опорой на данные из других столбцов, документы с «Диска» или информацию из интернета.
  • В «Презентациях» Gemini может создавать с нуля новые слайды с учётом общего стиля и данных из выбранных файлов. Также добавили «умный» поиск по документам на «Google Диске».
  • Бета-версию начали тестировать среди подписчиков планов Google AI Pro и Ultra на английском языке во всём мире. Новые функции «Google Диска» пока доступны в США.

#новости #google #gemini

