Ася Карпова
AI

«Яндекс» добавил чат с «Алисой» на все страницы «Браузера», включая видео и PDF-файлы

ИИ-помощник может работать с некликабельным контентом, заявляют в компании.

Чат с «Алисой» открывается на страницах видеохостингов
  • Компания добавила возможность открыть чат с нейросетью на всех страницах для работы с «любым типом контента»: видео, PDF-файлами, тестами с некликабельным текстом.
  • Например, пользователь может включить видеообзор нескольких смартфонов и попросить нейросеть подготовить на его основе пост для блога. «Алиса» также может проанализировать некликабельный текст, например экзаменационный билет по ПДД или задачу на сайте для подготовки к олимпиаде по математике, рассказали в «Яндексе».
Источник: «Яндекс»
Источник: «Яндекс»

  • Чтобы открыть боковую панель с чатом, нужно нажать «Спросить Алису AI» в верхнем правом углу браузера. Функция доступна всем пользователям.

