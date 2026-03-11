«Яндекс» добавил чат с «Алисой» на все страницы «Браузера», включая видео и PDF-файлы

ИИ-помощник может работать с некликабельным контентом, заявляют в компании.Чат с «Алисой» открывается на страницах видеохостинговКомпания добавила возможность открыть чат с нейросетью на всех страницах для работы с «любым типом контента»: видео, PDF-файлами, тестами с некликабельным текстом.Например, пользователь может включить видеообзор нескольких смартфонов и попросить нейросеть подготовить на его основе пост для блога. «Алиса» также может проанализировать некликабельный текст, например экзаменационный билет по ПДД или задачу на сайте для подготовки к олимпиаде по математике, рассказали в «Яндексе».Источник: «Яндекс»Чтобы открыть боковую панель с чатом, нужно нажать «Спросить Алису AI» в верхнем правом углу браузера. Функция доступна всем пользователям.Артур ТомилкоСервисы29 янвВ Google Chrome добавили боковую панель для чата с Gemini 3 и использования Nano Banana Платным пользователям из США также доступны функции ИИ-агента для автономного выполнения задач. #новости