«Не могу дождаться премии "Оскар"!»: создатели «первой голливудской ИИ-актрисы» Тилли Норвуд выпустили клип и снова столкнулись с критикой

Создатели подчёркивают, что генерация контента с помощью нейросетей не сокращает число рабочих мест: клип делали 18 человек, включая художников-постановщиков, костюмеров, промпт-инженеров, редакторов и актрису Ван дер Вельден.

Она основала проект Xicoia в конце сентября 2025 года. «Гиперреалистичных цифровых звёзд» создаёт команда продюсеров. Для визуализации используют собственный движок и сервис для генерации видео Particle6, который запустила сама Ван дер Вельден.



27 сентября 2025-го она рассказала, что несколько голливудских агентов заинтересовались их ИИ-персонажем Тилли Норвуд. С тех пор ни об одном контракте не было объявлено официально. Однако появление ИИ-актрисы вызвало критику в индустрии.

Актриса Эмили Блант («Дьявол носит Prada», «Оппенгеймер») в интервью Variety призвала агентства не сотрудничать с виртуальными персонажами. Актриса Мелисса Баррера («Эбигейл», «Крик 6») предложила бойкотировать агентов, которые начнут работать с ИИ-персонажем. Мара Уилсон («Матильда») написала, что разработчики «украли лица сотен молодых женщин, чтобы создать эту актрису».