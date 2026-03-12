«Не могу дождаться премии "Оскар"!»: создатели «первой голливудской ИИ-актрисы» Тилли Норвуд выпустили клип и снова столкнулись с критикой

Зрителям не понравилось качество генераций с персонажем и посыл о «реальности» и чувствах Норвуд.Источник: Particle6/XicoiaСтудия по созданию «цифровых звёзд» Xicoia, которую основала актриса и продюсер Элин Ван дер Вельден, выпустила клип Take the Lead с персонажем Тилли Норвуд, которую создатели и СМИ называют «первой голливудской ИИ-актрисой».Ролик намеренно выложили в преддверии премии «Оскар», которая пройдёт 15 марта 2026 года, пишет The Independent. В подписи под видео на YouTube говорится: «Не могу дождаться, когда попаду на "Оскар"! Кто-нибудь знает, есть там бесплатная парковка для моего фламинго?».Песню Take the Lead сгенерировали в Suno, движения для ролика выполняла сама Ван дер Вельден, а сгенерированные кадры с Норвуд накладывали поверх реальной съёмки. В тексте песни героиня говорит о том, что в ней не видят «человеческую искру» и обращается к виртуальным персонажам: «выходите на сцену, смелее, ИИ-актёры творят свою судьбу».Ролик вызвал негативную реакцию в соцсетях, отмечает издание. Зрителям не понравилось низкое качество генераций, и внешность Норвуд, которая постоянно меняется «даже на протяжении четырехминутного клипа». Никакого «Оскара» в комментариях не сулят. Отторжение вызвало и то, что в песне сделали акцент на том, что Норвуд «человек» и в ней есть «способность творить».Источник: Particle6/XicoiaСоздатели подчёркивают, что генерация контента с помощью нейросетей не сокращает число рабочих мест: клип делали 18 человек, включая художников-постановщиков, костюмеров, промпт-инженеров, редакторов и актрису Ван дер Вельден.Она основала проект Xicoia в конце сентября 2025 года. «Гиперреалистичных цифровых звёзд» создаёт команда продюсеров. Для визуализации используют собственный движок и сервис для генерации видео Particle6, который запустила сама Ван дер Вельден.27 сентября 2025-го она рассказала, что несколько голливудских агентов заинтересовались их ИИ-персонажем Тилли Норвуд. С тех пор ни об одном контракте не было объявлено официально. Однако появление ИИ-актрисы вызвало критику в индустрии.Актриса Эмили Блант («Дьявол носит Prada», «Оппенгеймер») в интервью Variety призвала агентства не сотрудничать с виртуальными персонажами. Актриса Мелисса Баррера («Эбигейл», «Крик 6») предложила бойкотировать агентов, которые начнут работать с ИИ-персонажем. Мара Уилсон («Матильда») написала, что разработчики «украли лица сотен молодых женщин, чтобы создать эту актрису».Ван дер Вельден отреагировала на критику, сказав, что «Тилли Норуд — не замена людей, а новый инструмент, как анимация, графика или куклы».#новости