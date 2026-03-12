Meta* запланировала до конца 2027 года внедрить четыре собственных ИИ-чипа, чтобы снизить зависимость от сторонних производителей

Но отказываться от процессоров Nvidia и AMD компания не планирует. Процессор MTIA 400. Фото BloombergЧипы разрабатывают в рамках программы MTIA (Meta* Training and Inference Accelerator). Всего планируют выпустить четыре поколения процессоров — MTIA 300, MTIA 400, MTIA 450 и MTIA 500, пишет Bloomberg.По словам Meta*, MTIA 300 уже находится на этапе производства. Их используют для работы рекомендательных алгоритмов и систем ранжирования контента. Процессоры MTIA 400 прошли лабораторные испытания и «готовятся к внедрению». MTIA 450 и MTIA 500 планируют запустить в производство в 2027 году.В компании рассматривают MTIA как способ диверсифицировать аппаратную базу, снизить операционные расходы на ИИ и получить больше контроля над инфраструктурой, отмечает агентство. При этом Meta* не планирует выводить свои разработки на массовый рынок, а также отказывать от чипов сторонних производителей. В феврале компания договорилась закупить у Nvidia процессоры на «миллиарды» долларов. *Meta признана в России экстремистской и запрещена. #новости