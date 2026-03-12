Meta* запланировала до конца 2027 года внедрить четыре собственных ИИ-чипа, чтобы снизить зависимость от сторонних производителей

В компании рассматривают MTIA как способ диверсифицировать аппаратную базу, снизить операционные расходы на ИИ и получить больше контроля над инфраструктурой, отмечает агентство.

При этом Meta* не планирует выводить свои разработки на массовый рынок, а также отказывать от чипов сторонних производителей. В феврале компания договорилась закупить у Nvidia процессоры на «миллиарды» долларов.