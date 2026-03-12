Популярное
Артур Томилко
AI

Meta* запланировала до конца 2027 года внедрить четыре собственных ИИ-чипа, чтобы снизить зависимость от сторонних производителей

Но отказываться от процессоров Nvidia и AMD компания не планирует.

Процессор MTIA 400. Фото Bloomberg
  • Чипы разрабатывают в рамках программы MTIA (Meta* Training and Inference Accelerator). Всего планируют выпустить четыре поколения процессоров — MTIA 300, MTIA 400, MTIA 450 и MTIA 500, пишет Bloomberg.
  • По словам Meta*, MTIA 300 уже находится на этапе производства. Их используют для работы рекомендательных алгоритмов и систем ранжирования контента. Процессоры MTIA 400 прошли лабораторные испытания и «готовятся к внедрению». MTIA 450 и MTIA 500 планируют запустить в производство в 2027 году.

  • В компании рассматривают MTIA как способ диверсифицировать аппаратную базу, снизить операционные расходы на ИИ и получить больше контроля над инфраструктурой, отмечает агентство.

  • При этом Meta* не планирует выводить свои разработки на массовый рынок, а также отказывать от чипов сторонних производителей. В феврале компания договорилась закупить у Nvidia процессоры на «миллиарды» долларов.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости

