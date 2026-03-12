Стартап из США готов платить кандидату $800 за смену за «буллинг чат-ботов»

Компания-разработчик решений для долгосрочной памяти ИИ-моделей Memvid выложила вакансию с оплатой $100 в час или $800 за смену.

Задачи кандидата — в течение восьми часов общаться с популярными чат-ботами, проверять их способность запоминать данные между сессиями и фиксировать все ошибки. Отдельное требование — «честно и без цензуры» ругать ботов за ошибки и разрешить компании записывать диалоги.

Стартап Memvid в 2024 году основал программист Мохамед Омар. Сначала команда делала ИИ-агента для отбора и найма медицинского персонала, но в процессе работы поняла, что существующие решения по управлению «памятью» ИИ-ассистентов «ненадёжны».

Сейчас команда разрабатывает технологии для улучшения памяти, которые помогут моделям дольше хранить контекст и «не галлюцинировать». Memvid уже выпустили движок с открытым исходным кодом Memvid v2 для разработчиков. Для рядовых пользователей — платформу Kora, где можно создать базу знаний для сторонних чат-ботов.

«Ругань» тестировщиков компания планирует использовать в своих рекламных материалах, чтобы проиллюстрировать проблемы популярных нейросетей. Омар рассказал изданию Business Insider, что компания сначала возьмёт на должность одного кандидата, но в дальнейшем может расширить штат.

