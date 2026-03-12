Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Разработка
Деньги
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Стартап из США готов платить кандидату $800 за смену за «буллинг чат-ботов»

Среди требований — «негативный опыт» общения с ИИ-моделями.

Стартап из США готов платить кандидату $800 за смену за «буллинг чат-ботов»
  • Компания-разработчик решений для долгосрочной памяти ИИ-моделей Memvid выложила вакансию с оплатой $100 в час или $800 за смену.
  • Задачи кандидата — в течение восьми часов общаться с популярными чат-ботами, проверять их способность запоминать данные между сессиями и фиксировать все ошибки. Отдельное требование — «честно и без цензуры» ругать ботов за ошибки и разрешить компании записывать диалоги.

  • Стартап Memvid в 2024 году основал программист

    Мохамед Омар. Сначала команда делала ИИ-агента для отбора и найма медицинского персонала, но в процессе работы поняла, что существующие решения по управлению «памятью» ИИ-ассистентов «ненадёжны».

  • Сейчас команда разрабатывает технологии для улучшения памяти, которые помогут моделям дольше хранить контекст и «не галлюцинировать». Memvid уже выпустили движок с открытым исходным кодом Memvid v2 для разработчиков. Для рядовых пользователей — платформу Kora, где можно создать базу знаний для сторонних чат-ботов.

  • «Ругань» тестировщиков компания планирует использовать в своих рекламных материалах, чтобы проиллюстрировать проблемы популярных нейросетей. Омар рассказал изданию Business Insider, что компания сначала возьмёт на должность одного кандидата, но в дальнейшем может расширить штат.

  • От соискателей не требуют специальных знаний в области искусственного интеллекта, диплома по информатике или какого-либо опыта работы. В заявке нужно описать «свой самый неприятный опыт» взаимодействия с чат-ботами.

#новости

22
38 комментариев