Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Разработка
Деньги
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
AI

Microsoft представила Copilot Health для мониторинга здоровья

Сначала сервис будет доступен в США.

Источник: Thomas Trutschel / <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ffortune.com%2F2026%2F03%2F12%2Fmicrosoft-copilot-health-ai-medical-personal-health-data%2F&postId=2792471" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Photothek via Getty Images</a>
Источник: Thomas Trutschel / Photothek via Getty Images
  • Инструмент позволит объединить медицинские записи, результаты анализов и данные с носимых устройств, в том числе Oura и Fitbit, пишет Axios.
  • Система проанализирует их и даст персонализированные рекомендации. Copilot Health также поможет, например, подготовить вопросы врачу перед приёмом.
  • Copilot Health может использовать данные более чем 50 тысяч медицинских учреждений США, а также информацию с более 50 типов носимых устройств. Чаты Copilot Health отделены от чатов Copilot и зашифрованы.
  • В Microsoft отметили, что сервис не заменяет врача, не ставит диагнозы и не назначает лечение. На старте он будет бесплатным и доступен на английском совершеннолетним пользователям в США — желающие могут записаться в лист ожидания. В будущем компания планирует сделать его платным, пишет издание.
  • В январе 2026 года раздел ChatGPT Health для мониторинга здоровья представила OpenAI. К чат-боту также можно подключить сторонние приложения и медицинскую карту.

#новости #copilot

3 комментария