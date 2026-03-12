Microsoft представила Copilot Health для мониторинга здоровья

Сначала сервис будет доступен в США.Источник: Thomas Trutschel / Photothek via Getty ImagesИнструмент позволит объединить медицинские записи, результаты анализов и данные с носимых устройств, в том числе Oura и Fitbit, пишет Axios.Система проанализирует их и даст персонализированные рекомендации. Copilot Health также поможет, например, подготовить вопросы врачу перед приёмом.Copilot Health может использовать данные более чем 50 тысяч медицинских учреждений США, а также информацию с более 50 типов носимых устройств. Чаты Copilot Health отделены от чатов Copilot и зашифрованы.В Microsoft отметили, что сервис не заменяет врача, не ставит диагнозы и не назначает лечение. На старте он будет бесплатным и доступен на английском совершеннолетним пользователям в США — желающие могут записаться в лист ожидания. В будущем компания планирует сделать его платным, пишет издание.В январе 2026 года раздел ChatGPT Health для мониторинга здоровья представила OpenAI. К чат-боту также можно подключить сторонние приложения и медицинскую карту.#новости #copilot