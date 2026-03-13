Anthropic научила Claude дополнять ответы интерактивными визуализациями и диаграммами

Она доступна всем пользователям.Источник: AnthropicAnthropic представила функцию Imagine with Claude осенью 2025 года. Теперь её добавили в чат-бота для пользователей всех планов, включая бесплатный.Claude может создавать визуализации, диаграммы и графики по текстовым запросам или документам. ИИ-помощник собирает HTML- и SVG-файлы — с ними можно взаимодействовать. Например, нажимать на блоки схемы и раскрывать описания.Источник: AnthropicФункция включена по умолчанию. Claude «сам решит, когда предложить визуализацию», но попросить его напрямую тоже можно. Claude также дополняет визуализацию по мере диалога.Чат-бота также научили выводить фотографии из интернета для визуализации рецептов и карточки при запросе о погоде.Источник: Anthropic#новости