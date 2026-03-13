Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Разработка
Деньги
Крипто
Путешествия
Инвестиции
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Anthropic научила Claude дополнять ответы интерактивными визуализациями и диаграммами

Она доступна всем пользователям.

Источник: Anthropic
  • Anthropic представила функцию Imagine with Claude осенью 2025 года. Теперь её добавили в чат-бота для пользователей всех планов, включая бесплатный.
  • Claude может создавать визуализации, диаграммы и графики по текстовым запросам или документам. ИИ-помощник собирает HTML- и SVG-файлы — с ними можно взаимодействовать. Например, нажимать на блоки схемы и раскрывать описания.
Источник: Anthropic
  • Функция включена по умолчанию. Claude «сам решит, когда предложить визуализацию», но попросить его напрямую тоже можно. Claude также дополняет визуализацию по мере диалога.
  • Чат-бота также научили выводить фотографии из интернета для визуализации рецептов и карточки при запросе о погоде.
Источник: Anthropic
Источник: Anthropic

#новости

10
17 комментариев